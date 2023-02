TV namigi: Zimski pozdrav, Trgovci s časom, Poletje z Moniko

Petek, 10. februarja

Zimski pozdrav: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Zab. odd. 85 min.

Zimski pozdrav je oddaja narodno-zabavne glasbe, ki gosti aktualne predstavnike te glasbene zvrsti, legende, zakonske pare, mlade in neuveljavljene skupine ter posameznike.

Novo sezono bodo začeli z zvezdami narodnozabavne glasbe doma in na tujem. Jože Burnik, Alpski kvintet, ansambel Vihar, Kvartet Pušeljc, Cik-cak kvintet, mladi harmonikarji. Tokrat se je terenski sovoditelj – urednik oddaje Andrej Hofer – vživel v vlogo poštarja, skupaj s Petrom Prevorčičem iz ansambla Vihar, ki je to po poklicu. Voditeljica je Darja Gajšek.

Trgovci s časom: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

In Time. ZDA, 2011. Režija: Andrew Niccol. Igrajo: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Olivia Wilde, Shyloh Oostwald, Johnny Galecki, Colin McGurk. ZF film. 125 min.

Trgovci s časom Foto Pro Plus

Nekje v prihodnosti ali v vzporednem vesolju se ljudje starajo do 25. leta. Potem se proces ustavi in imajo še 365 dni življenja. A čas lahko tudi kupijo, prodajo ali ukradejo.

Will Salas živi s svojo mamo Rachel. Čeprav sta videti enako stara, jih ima ona 50, on pa 28. Nekega dne Will reši pred ropom neznanca, ki ima še celo stoletje časa. A ko neznanec naredi samomor in Willu prepusti svoj čas, Willa osumijo umora.

Poletje z Moniko: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Sommaren med Monika. Šved., 1953. Režija: Ingmar Bergman. Igrajo: Harriet Andersson, Lars Ekborg, Dagmar Ebbesen, Åke Fridell. Drama. 110 min.

Poletje z Moniko Foto Tv Slo

Devetnajstletni Harry Lund je nezadovoljen. Delo v skladišču ga dolgočasi in prave ljubezni še ni našel. Ko pa spozna sedemnajstletno Moniko, se zanj življenje spremeni.

Monika je radoživo dekle in v navalu strasti najstnika skleneta, da bosta pobegnila od doma. S čolnom Harryjevega očeta odplujeta na samotni otok. Na morju si ustvarita svoj rajski vrt in nepremišljeno uživata svobodo. Idila se poruši, ko Monika izve, da je noseča.