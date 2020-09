TV namigi: Živalski vrt, Povezani svet in Joker

Torek, 15. septembra

Živalski vrt: TV SLO 2 ob 21.25



Povezani svet: Motnje: TV SLO 2 ob 20.00

Povezani svet: Motnje Foto Tv Slo

Joker: TV SLO 1 ob 20.00

Joker Foto Tv Slo

Belfast, začetek druge svetovne vojne. 12-letni Tom je sin oskrbnika v mestnem živalskem vrtu. Ko bo dovolj star, bi tudi on rad opravljal očetovo službo. Ko v živalski vrt pripeljejo mladiča azijskega slona Busterja, pa vso pozornost nameni nerodnemu velikanu. Vojna se razplamti, oče je vpoklican v vojsko, Tom in mati pa ostaneta sama. Nemci grozijo z bombardiranjem mesta, v strahu za Busterja Tom s prijatelji skuje drzen načrt – slončka bodo ukradli in ga skrili na vrt starejše gospe.Izjemno topel in srčen film za vso družino, ki je nastal po neverjetni resnični zgodbi.Serija v prepletu antropologije, znanosti in zgodovine raziskuje nastanek in razvoj družbenih omrežij ter njihov vpliv na naša življenja. Omrežja, v katera smo vse bolj vpeti in jim namenjamo vse več časa, niso novost. Obstajala so že v zgodovini, kar v oddaji pokažejo na primeru širjenja protestantizma v 16. stoletju.Nauki Martina Lutra so se razširili po Evropi po zaslugi tiska, ki je imel podobno vlogo kot danes svetovni splet. Tudi lažne novice so obstajale že pred stoletji: zaradi verovanja v čarovnice so ljudi sežigali na grmadah. Spoznali bomo temeljna načela teorije omrežij, med drugim tisto, ki pravi, da se podobno kot nalezljive bolezni širijo tudi zamisli in navade – ne glede na to, ali so dobre ali slabe.Kviz Joker predstavlja enega tekmovalca v bitki z 12 vprašanji in zagotavlja napeto igro vzponov in padcev.V prvi oddaji četrte sezone se bo z 12 vprašanji boril Marjan Gerovac iz Šenčurja. Strasten motorist in popotnik, ki je videl že pol sveta govori kar 6 jezikov. Pravi, da obožuje country glasbo in je odličen v pikadu. Tudi v kvizih je 'stari maček'. V vlogi super jokerja se mu bo pridružil popotniški prijatelj Igor Repše. Jima bodo popotniške izkušnje in dolgoletno prijateljstvo pomagali pri osvojitvi glavne nagrade?