TV namigi: Zlata glasova, Sovražnik pred vrati & Murdochove skrivnosti

Sreda, 5. avgusta



Zlata glasova: ZV SLO 1 ob 20.00



Sovražnik pred vrati: Kanal A ob 20.00

Sovražnik pred vrati Foto Pro Plus



Murdochove skrivnosti: Fox Crime ob 16.05

Murdochove skrivnosti Foto Fox

Juda Victor in Raya Frenkel sta bila več desetletij zlata glasova sovjetske filmske sinhronizacije. Redki zahodni filmi, ki so »zablodili« v Sovjetsko zvezo, so bili vsi »ozvočeni« z njunim glasom. Toda leta 1990 Sovjetska zveza propade, Victor in Raya pa se v želji po boljšem življenju odločita za aliyah, kar pomeni selitev v obljubljeno deželo Izrael.Ko pristaneta v Izraelu, se otroško veselita novih priložnosti – toda v Izraelu ni potreb po ruskih umetnikih sinhronizacije. Njuna talent in znanje povzročita čudaške in nepričakovane dogodke ...Kompleksen, vznemirljiv in ekstravagantno posnet film z odlično igralsko zasedbo se ne more pohvaliti z zgodovinsko natančnostjo, a to nadomesti s prizori, ki gledalca vseeno vržejo naravnost v smrtonosno bitko.V drugi svetovni vojni bi padec Stalingrada pomenil padec Rusije. Nemci in Rusi se borijo za vsako ulico, nemške vojake zalezuje ostrostrelec Vasilij Zajcev. Politkomisar Danilov zasluti njegovo propagandno vrednost in ga poviša v mit. A potem se moža zaljubita v isto dekle ... Poleg tega Nemci nad Vasilija pošljejo svojega ostrostrelca.V seriji sledimo Williamu Murdochu, mlademu detektivu iz Toronta, ki leta 1895 za reševanje najbolj groznih zločinov uporablja moderne forenzične metode, kot je jemanje prstnih odtisov ter iskanje delčkov materialov.Kolegi se mu sicer zaradi tega pristopa smejijo, a pogosto na koncu samo Murdoch pride do odgovorov. Pri preiskovanju mu pomagata mrliška oglednica Julia Ogden in policist George Crabtree.