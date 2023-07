TV namigi: Zlati plavalci, Lev in Amélie

Nedelja, 23. julija

Zlati plavalci: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Swimming for Gold. Avstral., 2020. Režija: Hayley MacFarlane. Igrajo: Peyton List, Lauren Esposito, Daniel Needs, Candice Hill, Angela Harding. Druž. film. 110 min.

Mlada plavalka Claire se mora po hudi nesreči odpovedati svojim sanjam in ubrati novo pot.

Potem ko jo oče pošlje v Avstralijo, kjer naj bi Claire postala trenerka plavalne ekipe fantov, se mora soočiti s svojimi strahovi in vnovič odkriti svojo strast do plavanja. A težava nastopi, ker ji fantje najprej ne zaupajo in ne verjamejo, da je kos zahtevni nalogi. Toda dekle je odločeno, da jim dokaže nasprotno, čeprav se mora pri tem pomeriti tudi s svojo dolgoletno rivalko, Mikaylo.

Precej površna, a neškodljiva zabava, so napisali kritiki.

Lev: Dolga pot domov: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Lion. Avstral., 2016. Režija: Garth Davis. Igrajo: Sunny Pawar, Abhishek Bharate, Priyanka Bose, Khushi Solanki, Shankar Nisode. Bio. film. 150 min.

Lev: Dolga pot domov Foto Planet Tv

Film, posnet po resničnih dogodkih, sledi neverjetni življenjski poti Indijca Sarooja in njegovemu iskanju družinskih korenin.

Petletni Saroo se med potovanjem izgubi in po dolgi poti z vlakom pristane v večmilijonski Kalkuti. Ker ne ve, kje je njegova družina, pristane na cesti, po številnih krutih preizkušnjah pa ga naposled sprejmejo v sirotišnico. Posvoji ga avstralska družina in kljub srečnemu odraščanju se mu ves čas vračajo spomini na njegovo pravo družino. Da bi odkril, od kod prihaja, se odpravi na nemogočo misijo iskanja svoje preteklosti ...

Amélie: TV SLO 1 ob 14.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Fr., 2001. Režija: Jean-Pierre Jeunet. Igrajo: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Lorella Cravotta. Kom. 120 min.

Nenavadna usoda Amélie Poulain Foto Tv Slo

Sodobna pravljica o ljubezni v današnjem času in o Parizu iz leta 1997, ki je naslikan kot pravljično mesto.

Amélie je zaradi suma srčne bolezni odraščala v osami. Zatekala se je v svoj domišljijski svet in sanjarila o ljubezni. Kot mlada ženska dela v pariški kavarni. Nekega dne v stanovanju odkrije skriti zaklad, ki ga je za seboj pustil nekdanji lastnik. Odloči se, da mu bo predmet vrnila. Ko vidi, kakšno veselje mu je s tem povzročila, se odloči, da bo razveseljevala tudi druge ljudi v svoji okolici: sodelavce, soseda, očeta ...