TV namigi: Zlato oko, V divjini in 8 milj

Nedelja, 19. januarja



007 – Zlato oko: Kanal A ob 20.00

8 milj: Planet TV ob 22.00

V divjini z Bearom Gryllsom: National Geographic ob 22.00

Prvi film iz serije (sicer je 17.), v katerem kot James Bond nastopi Pierce Brosnan in prvi originalni Bond, ki ne vključuje navezav na roman Iana Fleminga.James Bond v Rusiji išče ukradene kode za Goldeneye – velikansko vesoljsko orožje, ki lahko proti Zemlji izstreli smrtonosen elektromagnetni pulz. Bondu se po robu postavi sovražnik, ki je sposoben predvideti vsak njegov korak: njegov nekdanji sodelavec, nekdanji agent 006, Alec Trevelyan. Bond mora obračunati tudi s Trevelyanovo zaveznico, seksi morilko Xenio Onatopp ...Jimmy prihaja iz razbite družine, zato so njegova družina prijatelji. Vendar jih na bele in temnopolte deli ulica 8 milj. Jimmyju z glasbo uspe premagati razlike in kmalu najde svoje mesto na hiphop sceni.Film prikazuje napol avtobiografsko zgodbo ameriškega raperja Eminema (ali pa vsaj mit okoli njega), belega dečka, ki preseže rasistične okvire.Mojster preživetja Bear Grylls se vrača v divjino s hollywoodskimi zvezdniki, ki bodo preizkusili svoje zmogljivosti na nekaterih najbolj ekstremnih območjih našega planeta.V tej sezoni se bodo Bearu pridružili: oskarjevka Brie Larson, igralec Joel McHale, mlada igralka Cara Delevingne, igralec in scenarist Rob Riggle, igralec Armie Hammer, rokoborec Dave Bautista, igralca Channing Tatum in Zachary Quinto. V prvi oddaji Stotnica Marvel, Brie Larson, spremlja Beara na pustolovščini po džungli samotnega otoka v Panamskem zalivu. Njuno divje popotovanje se začne s skokom iz helikopterja v morje.