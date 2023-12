TV namigi: zmagovalci leta 2017 o svoji in naši največji zmagi

Sreda, 27. decembra

2017 (Premiera): Kanal A ob 20.00

Slo., 2022. Režija: Goran Vojnović. Dok. film. 135 min.

Dokumentarni film 2017 obnavlja zgodbo z evropskega prvenstva v košarki v Istanbulu z besedami vseh dvanajstih igralcev, selektorja in njegovega trenerskega štaba ter vodstva reprezentance. Povzemajo jo tako, kot so jo doživljali sami, zato je precej drugačna od tiste, ki jo poznamo navijači, velikokrat pa bolj kot besede govorijo čustva, ki so se prebudila v pripovedovalcih.

Naslov evropskih prvakov v košarki iz leta 2017 je nedvomno največji uspeh v zgodovini slovenskega ekipnega športa, ki je za mnoge prišel nenadejano. Doseglo ga je namreč moštvo s številnimi neznankami. Od mladega osemnajstletnega upa, ki je prvič oblekel reprezentančni dres, do novega selektorja, za povrh pa so bili tam še veterani z nekaj demoni z velikih tekmovanj.

Visoka moda (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Haute Couture. Fr., 2021. Režija: Sylvie Ohayon. Igrajo: Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot, Claude Perron, Soumaye Bocoum. Kom. 105 min.

Visoka moda. Foto TVS

Esther zaključuje kariero v krojaškem ateljeju hiše Dior, ene najpomembnejših in najvplivnejših francoskih modnih znamk. Nekega dne ji neko dekle na podzemni izmakne torbico; a namesto da bi poklicala policijo, se Esther odloči, da za dekle – ime ji je Jade – poskrbi, saj v njej vidi priložnost, da svoje veščine, krojaško obrt in bogastvo prenese na nekoga drugega.

Ali ji bo v vročičnem svetu mode uspelo usposobiti in ustrezno kultivirati Jade ter razviti njen potencial? Šarmanten film, ki pa se ne zateka k ceneni pravljičnosti, so rekli kritiki.

Spider-Man: Potovanje skozi Spider-svet: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Spider-Man: Across The Spider-Verse. ZDA, 2023. Režija: Joaquim Dos Santos. Glasovi: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Lauren Luna Vélez. Anim. film. 140 min.

Miles Morales se vrača v naslednjem poglavju sage o mnogoterih vesoljih Spider-Manov. Po vnovičnem snidenju z Gwen Stacy prijazni fant iz Brooklyna naleti na ekipo sebi podobnih super junakov, ki je zadolžena za varovanje njegovega obstoja. Toda ko se junaki sprejo glede tega, kako se spopasti z novo grožnjo, se Miles znajde v boju z drugimi Spider-Mani ...