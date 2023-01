TV namigi: Zven stoletij, Sagrada familia, Barbra Streisand in Čarovnice

Torek, 31. januarja

Zven stoletij (Premiera): TV SLO 1 ob 20.55

Slo., 2023. Režija: Aljaž Bastič. Dok. film. 60 min.

Film predstavlja bogato dediščino zvonov na Slovenskem. Zvonjenje namreč pomeni zvočno identiteto naše kulturne krajine, zvonovi pa so pomembno povezani z etnološkim izročilom, umetnostno ustvarjalnostjo in mojstrsko livarsko obrtjo. Zvonjenje se je oglasilo tudi ob osvoboditvi Ljubljane leta 1945 in ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991. Poudariti je treba, da je bila simbolna in praktična vloga zvonov v starih časih nepogrešljiva, danes pa je pomen zvonov manjši in zvonjenje za nekatere moteče. V filmu prikažejo ulivanje v edini slovenski livarni zvonov v Žalcu in dvig novega zvona v Šturjah, zvonjenje na Šmarni gori in pritrkavanje v Šentvidu pri Stični, snemanje zvonjenja v Crngrobu ...

Sagrada Família – Gaudíjev izziv (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Sagrada Familia, le défi de Gaudi. Fr., 2022. Režija: Marc Jampolsky. Dok. odd. 55 min.

Sagrada Família – Gaudíjev izziv. Foto TVS

Bazilika Svete družine, znana kot Sagrada Família, ki so jo v Barceloni začeli graditi že leta 1882, bo predvidoma dokončana leta 2026, ob stoti obletnici smrti njenega arhitekta Antonija Gaudíja. Oddaja predstavlja vsa obdobja gradnje ene najslovitejših zgradb na svetu: od njenih začetkov, ko je delo nadzoroval sam Gaudí, do poznejših obdobij, ko so morali njegovi nasledniki ugibati, kako si je mojster zamislil njeno končno podobo. Več načrtov in maket je namreč zgorelo med špansko državljansko vojno, v zadnjih letih pa so jih rekonstruirali s sodobnimi računalniškimi programi. Strokovnjaki bodo orisali arhitekturne posebnosti cerkve.

Barbra Streisand – rojstvo dive (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Barbra Streisand: Geburt einer Diva 1942-1984. Koprod., 2017. Režija: Nicolas Maupied. Dok. odd. 60 min.

Barbra Streisand – rojstvo dive. Foto TVS

Dokumentarna oddaja prikazuje neustavljivi vzpon »smešnega dekleta«, Barbre Streisand, in njeno preobrazbo v svetovno megazvezdnico, ki je kot zgled neodvisne, neuklonljive in vplivne dive odprla povsem nove poti za mlade ustvarjalke. Z dvema oskarjema, devetimi zlatimi globusi, osmimi grammyji in petimi emmyji nagrajeno pevko in igralko bomo spremljali na njeni poti od rojstva, leta 1942, do vrhunca kariere, leta 1983.

Razkrivanje čarovnic (Premiera): Fox Life ob 21.00

A Discovery of Witches. ZDA, 2022. 3. sezona. 1/7. Režija: Jamie Donoughue. Igrajo: Matthew Goode, Teresa Palmer, Alex Kingston, Ken Bones, Magdalena Korpas, Aisling Loftus. Fantaz. nan. 115 min.

Razkrivanje čarovnic. Foto Fox Life

Serija je prirejena po trilogiji romanov avtorice Deborah Harkness. Gre za romantični triler, v katerem spoznamo podzemni svet, poln nenavadnih bitij – vampirjev, čarovnic in demonov. V novi sezoni se Matthew in Diana vrneta iz elizabetinskega Londona in odkrijeta kaos. Po napadu Petra Knoxa je Em izgubila življenje, Sept-Tours pa je v šoku. Know je pobegnil in se vrnil v Kongregacijo.