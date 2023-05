TV namigi: Zvezda je rojena, Aurorin žarek upanja in Pozabljeni princ

Nedelja, 14. maja

Zvezda je rojena (Premiera): Pop TV ob 21.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

A Star is Born. ZDA, 2018. Režija: Bradley Cooper. Igrajo: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron. Drama. 160 min.

Ally (Lady Gaga) je tik pred tem, da obupa nad svojimi sanjami o pevski karieri, vendar jo Jackson (Bradley Cooper) prepriča v nasprotno. Ker pa se sam bori z lastnimi demoni, njun odnos ob njenem kariernem vzponu začne razpadati ...

Bradley Cooper se izkaže v dvojni vlogi režiserja in ostarelega rockerja Jacksona, a pozornost na vseh ravneh ukrade Lady Gaga kot mlada pevka, ki ob njegovem mentorstvu in ljubezenskem razmerju zasije svetleje od njega.

V preteklosti je ta vloga močno utrdila karieri Judy Garland in Barbre Streisand. Filmu se uspe izogniti patetiki, čeprav teži k maksimalnemu čustvenemu učinku, saj Cooper suvereno vodi zgodbo med kiticami in refrenom. Odlična v živo posneta glasba je seveda bonus.

Aurorin žarek upanja (Premiera): TV SLO 1 ob 22.30

Aurora's Sunrise. Koprod., 2022. Režija: Inna Sahakyan. Anim.-dok. film. 110 min.

Aurorin žarek upanja. Foto TVS

Leta 1919 so v Hollywoodu posneli nemi film Dražba duš. Nastal je po resnični zgodbi Armenke Aurore Mardiganian, ki je v najstniških letih preživela turški genocid nad Armenci. Film je pritegnil veliko gledalcev, vendar so kmalu vse njegove kopije skrivnostno izginile.

Leta 1994 so po Aurorini smrti v arhivih našli nekaj odlomkov in iz njih je nastal dokumentarni film, ki razkriva pozabljeno peklensko odisejado mlade Armenke. Izgubila je družino, zbežala iz suženjstva in postala žrtev pohlepnežev v filmski industriji. Kljub temu ji je uspelo rešiti mnogo armenskih sirot. Prepričana je bila, da ne bi bilo holokavsta, če bi Turkom po prvi svetovni vojni za genocid sodili in jih kaznovali.

Leta 2021 so ZDA uradno priznale genocid nad Armenci, Turčija pa to zgodovinsko dejstvo še danes odločno zanika.

Pozabljeni princ (Premiera): TV SLO 1 ob 15.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Le prince oublié. Fr., 2020. Režija: Michel Hazanavicius. Igrajo: Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Keyla Fala. Pust. film. 110 min.

Pozabljeni princ. Foto TVS

Djibi je ljubeč samohranilec, ki si za hčerko Sofijo vsak večer izmišlja izvirne pravljice za lahko noč. V vzporednem pravljičnem svetu, ki ga Djibi imenuje Dežela zgodb, oče nastopa kot princ, ki hčerko v vlogi princeske brani pred negativci. Fantazijski svet igra pomembno vlogo v njunem odnosu, saj Djibi z njim ohranja hčerino otroško nedolžnost in jo brani pred krutim svetom odraslih. Zato se Djibijev svet ob prvih znamenjih hčerinega odraščanja močno zamaje. Ko Sofija dopolni enajst let, očetu pove, da si lahko svoje zgodbe izmišlja sama ...

Film odlikuje domiselna zgodba, ki raziskuje zapletene odnose med starši in otroki ter tesnobo staršev ob odraščanju in izgubljanju otrok. Odlikuje ga tudi razkošna produkcija v hollywoodskem slogu. Za veličastnost je zaslužen francoski režiser Michel Hazanavicius, dobitnik oskarja za film Umetnik.