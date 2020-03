TV namigi: Zvezde plešejo, Ljudje z bregov reke, Levji kralj

Nedelja, 8. marca

Zvezde plešejo: Pop TV ob 20.00

Ljudje z bregov reke: TVS 1 ob 22.20

Čabranka. Foto TVS

Levji kralj: HBO ob 20.00

Na televizijske zaslone se s četrto sezono vrača plesni spektakel. Za plesni globus se letos potegujejo pevka Alya, resničnostni zvezdnik Denis Toplak, vlogerja Jani in Teja Jugovic, model in igralka Kaja Vidmar, pevka Kataya, rokometaš Luka Žvižej, glasbenik Miki Vlahović, igralka Mojca Funkl ter novinar in modni agent Tomaž Mihelič.Ples znanih plesalcev tudi letos ocenjujejo sodniki Katarina Venturini, Andrej Škufca, Nika Ambrožič Urbas in Lado Bizovičar, ocenjujejo pa tudi gledalci.V prvi oddaji se bodo predstavile zvezdnice in njihovi plesalci.Dokumentarni film sledi kratkim zgodbam domačinov z bregov reke Čabranke, ki tvorijo mozaik življenja ljudi daleč od Ljubljane in Zagreba. Tudi po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo meja med Slovenijo in Hrvaško ostaja zunanja meja schengenskega območja.Kdo so ljudje z bregov reke? Tisti, od nekdaj povezani, ker drugače ne bi preživeli. Tisti, ki govorijo podoben jezik. Se poročajo, imajo družine, si nazdravljajo ob rojstvih in žalujejo ob smrtih. Tisti, ki namesto imena domovine raje povedo rodbinsko ime. Dokumentarec sledi kratkim zgodbam ljudi z obeh bregov Kolpe. Danica, Zdenka, Anita, Nataša, Sven, Miha, Lian, Marija …Na male zaslone prihaja digitalna priredba zgodbe o častihlepju in izdaji, ki smo jo v animirani različici gledali leta 1994. Spet se bomo podali v osrčje afriške savane. Po tragični smrti očeta Mufase želi mladi Simba prevzeti prestol, čemur nasprotuje njegov zlobni stric Scar, ki ima svoje načrte. Začne se borba za prestol z že znanim izdajstvom, dramo in tragedijo. S pomočjo prijateljev mora Simba hitro odrasti ...