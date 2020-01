FOTO:Tvit iz knjigarne: »Niti ene knjige nismo prodali … £0.00...«

Neil Gaiman je spletno občestvo opozoril na slab dan v zgodovini knjigarne Petersfield. FOTO: Wikimedia Commons

Vztraja zaradi očeta

Naročila so začela deževati kar čez noč. FOTO: Petersfield Bookshop

Kulturna kriza v Italiji

Majhne knjigarne poganja predvsem entuziazem. FOTO: Reuters

V stoletni zgodovini je prišel dan, ki knjigarna Petersfield ni prodala nobene knjige.

Prodajo je spodbudil pisatelj Neil Gaiman, ki je tvit delil s svojimi milijoni sledilcev.

Neodvisnim knjigarnam kruh odžirajo spletni prodajalci, zlasti Amazon, in supermarketi.

Bil je turoben deževen dan in kazalo je že, da se bo za knjigarno Petersfield v Hampshiru na jugu Anglije končal zelo slabo. Prvič v stoletni zgodovini niso prodali niti ene knjige. K sreči lahko dandanašnji glas vpijočega v puščavi slišijo tako rekoč vsi v občestvu družbenih omrežij. »Niti ene knjige nismo prodali … £0.00...« se je glasil tvit iz knjigarne. Delili so ga vsaj sedemtisočkrat, knjigarni v enem dnevu prinesli naročila v vrednosti več kot tisoč evrov in veliko medijsko pozornost.Res je, da znane osebnosti vlečejo, tvit, ki ga je iz knjigarne Petersfield poslal obupani prodajalec Robert Sansom, je s svojimi skoraj tremi milijoni sledilcev delil znan pisatelj domišljijskih in znanstvenofantastičnih del Neil Gaiman.Pisma podpore (dobili so več kot tisoč novih sledilcev in kakih sto naročil) so začele deževati in knjigarna, ki se opisuje kot raj za ljubitelje brskanja med knjižnimi naslovi, je v zelo kratkem času popravila slab dan.Lastnik knjigarne John Westwood je bil nad odzivom navdušen in osupel hkrati: »Ljubitelji knjig so posebni ljudje, pripravljeni nuditi oporo in podporo,« je povedal za BBC. Pozornosti so bili deležni še včeraj, televizijske ekipe so se kar vrstile v knjigarni in pokušale vsaka ujeti kanec romantične zgodbe o knjigarnarju, ki se mu je zgodil čudež. »Blagoslovljeni naj bodo, mnogi so celo v skušnjavi, da bi kupili knjigo ali dve,« je lastnik sporočal po tviterju še včeraj dopoldne.Zaveda se, da so premnogim posvečenim prostorom, kakršna je njegova knjigarna, šteti dnevi, a kljub temu verjame v prihodnost knjigotrštva. »Spletna prodaja in Amazon so nas zelo prizadeli. Da lahko še naprej vzdržujem svojo prodajalno, sem moral prodati svoje stanovanje. Veliko noči prespim kar na zasilnem ležišču v knjigarni,« je opisoval John Westwood.Pa vendar ima za prihodnost velike načrte; želi si povečati trgovino, le prehodno obdobje bo treba dati skozi, je prepričan lastnik prodajalne, ki je predlani praznovala stoletnico, na zdajšnjem naslovu v Petersfieldu pa je od leta 1958. Vztraja, kot je dodal, zaradi svojega očeta, od katerega je podedoval knjigarno, in kajpak zaradi knjig.Skoraj filmska zgodba o trenutkih sreče knjigarnarja iz Združenega kraljestva je resnici na ljubo prej izjema kot pravilo. Vse od leta 1995, ko je v Veliki Britaniji in na Irskem delovalo skoraj dva tisoč neodvisnih knjigarn, se je njihovo število do leta 2018 zmanjšalo na slabih 900 – pri čemer so v zadnjih dveh letih slavili rahlo povečanje zaradi novih specializiranih trgovinic, ki so znamenje, da Amazon in supermarketi, ki podobno kot tudi druge majhne trgovine po mestih požirajo knjigarne, vendarle niso vsemogočni.Tudi v Italiji so pred dnevi na portalu Wanted in Milan poročali o »kulturni krizi«. V petih letih se je po državi zaprlo 2300 knjigarn, kažejo podatki nacionalne zveze knjigotržcev. Krivdo pripisujejo predvsem vladi, ki zavlačuje s sprejemom zakona o knjigi, ki naj bi pomagala preživeti predvsem majhnim in srednje velikim knjigarnam.Najhuje je po poročanju La Repubblice menda v Rimu, kjer se je v zadnjem desetletju menda zaprlo vsaj dvesto knjigarn. Razmere so najbolj pomenljivo opisali v knjigarni Odradek na Via dei Banchi Vecchi: Leto 2019 smo sklenili z 175.00 evrov prihodkov, leto 2018 s 185.000 evri, leto prej s 195.000 evrov. Vsako leto se torej zmanjša za približno pet odstotkov. Lani smo prodali 11.220 knjig, leto prej 12.250.«In vse kaže, da spletna prodaja ne krade kruha le knjigarnam, ampak celo knjižnicam. Prihodnji mesec naj bi po več kot 60 letih delovanja v Rimu zaprli angleško knjižnico Sv. Patricka, saj ne more več konkurirati Amazonu, Kindlu, iPhonu in drugim ponudnikom spletne izposoje.Kaj torej vzdržuje majhne neodvisne knjigarne? Ljubezen, je odgovor, ki ga je medijem ponudil lastnik knjižnega antikvariata v Petersfieldu. »Knjige so nekaj posebnega in nič na svetu ni boljšega kakor zaviti v knjigarno. Videti knjige, dotikati se jih in vonjati – to je poseben prostor.«