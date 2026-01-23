Uber v Sloveniji: nekateri ga obožujejo, drugi naravnost sovražijo

Ameriška platforma za prevoze je od maja lani na voljo v Ljubljani in okolici. Uporabniki so večinoma zadovoljni, vozniki tudi, sindikat pa z vrsto pripomb.

Od začetka delovanja ameriške tehnološke platforme za prevoze Uber v Sloveniji je minilo že več kot pol leta. Prihod v Slovenijo je bila dobrodošla novica za vse, ki so že dolgo čakali na enostavno, pregledno in varno možnost prevoza. Storitev je za zdaj na voljo v Ljubljani in njeni okolici, načrtujejo pa širitev tudi v druga mesta po Sloveniji. Preverili smo, kakšne izkušnje imajo uporabniki pri nas. Kakor je poudarila direktorica Uberja za Hrvaško in Slovenijo Morena Šimatić, Uber ni vstopil na trg kot ponudnik prevozov, ampak kot tehnološki partner licenciranim lokalnim voznikom taksijev. To pomeni, da vožnje prek aplikacije Uber lahko ponujajo le poklicni licencirani taksisti, ki že delajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. S tem pristopom Uber po njenih besedah podpira in ...