Ubežite bolniški odsotnosti! Kaj deluje hitro in učinkovito

Lahko ga stimulirajo, da dela bolje in močneje, ali ga pa uničuje armada vsiljivcev, na katere ni pripravljen. In če ga začnejo premagovati vi začutite prve znake. Največkrat slabo počutje, žejo, utrujenost… Takrat morate hitro ukrepati.

Cilj je ostati na nogah ali pa se na njih hitro vrniti

Dobro pripravljen imunski sistem sestavljajo celice, ki so stalno v pripravljenosti. Hitro odreagirajo na vsiljivca, preprečijo njegovo razmnoževanje in ga uničijo. Število dobro opremljenih celic odloča ali bo vsiljivec v kali zatrt in bomo po prvih znakih ostali na nogah ali pa bomo podlegli. Problem je, da zaradi stresa, preveč opravil in prevelike invazije zoprnih vsiljivcev naš imunski sistem pade. No pade število imunskih celic.

