Ugrabitelji: Nismo je nameravali ubiti, a je umrla

Februarsko izginotje Nancy Guthrie, matere znane ameriške televizijske voditeljice na mreži NBC Savannah Guthrie, še ni dobilo uradnega epiloga, a zdaj je po pisanju ameriških medijev znano, kaj je v resnici pisalo v sporočilu, poslanem na naslov televizijske postaje v Tucsonu v Arizoni.

Oblasti verjamejo, da so ju napisali ugrabitelji, v prvem je bila zahtevana odkupnina v višini več milijonov dolarjev oziroma znesek v kriptovaluti, v drugem pa naj bi pisalo, da je Nancy Guthrie mrtva – da je niso nameravali ubiti, vendar je umrla kmalu po ugrabitvi. Družina se je večkrat odzvala z videoposnetki, v katerih je ugrabitelje prosila, naj mater izpustijo, v enem od njih pa je Savannah Guthrie izjavila: »Prejeli smo vaše sporočilo in razumemo.«

V sporočilu so bile navedene zelo natančne podrobnosti o domu Guthriejeve, vključno s tem, da je na tleh njene spalnice ležala ura Apple z belim paščkom in da je bila luč na njeni zadnji verandi pokvarjena, so sporočili preiskovalci. Sporočilo je bilo sicer naslovljeno na Savannah Guthrie, ki je v današnji oddaji Today gledalce pozvala, naj se oglasijo. »Nekdo nekaj ve«.

CNN poroča, da so se mediji strinjali, da vsebine ne bodo javno objavili, da bi lahko preverili njihovo pristnost, tokratne objave pa ni komentirala niti policija niti družina Guthrie.