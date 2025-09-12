»UI se ne bojimo, na TV kmalu drzen oglas, ustvarjen z njim«

S prihodom nove generalne direktorice FAVI odpira novo poglavje v svoji zgodbi. V intervjuju boste izvedeli, katere prioritete in vrednote prinaša v vodenje podjetja, kako namerava okrepiti položaj znamke in kakšne načrte ima za nadaljnjo rast, ki bo koristila ne le poslovnim partnerjem, temveč tudi končnim strankam. Pogovarjali smo se o novi viziji, strategiji in tudi o tem, zakaj je pomembno še naprej podpirati podjetja in ljudi ter hkrati razvijati prednosti platforme FAVI, kot so navdih, visoka obiskanost in zaupanje v blagovno znamko.

Kaj vas je osebno spodbudilo, da ste sprejeli vlogo direktorice (CEO) podjetja FAVI?

Vlogo direktorice sem sprejela po desetih letih vodenja marketinga. Zame je to nedvomno priložnost za osebni razvoj. Predvsem pa sem dobila priložnost, da uresničim svojo dolgoročno vizijo, kam blagovno znamko popeljati v prihodnosti. Želim si, da bi se ljudje radi vračali na FAVI. Ne le po svoj sanjski kos pohištva, temveč tudi po nov navdih. Zame to pomeni večji poudarek na ohranjanju uporabnikov in razvoju produkta tako, da je zabaven in da našim strankam pomaga pri izbiri pohištva.

Kakšno kulturo podjetja želite graditi?

Obstoječa kultura, ki jo je dolga leta gradil nekdanji CEO Honza Zajíc, mi je zelo blizu. V FAVI smo odprti, pošteni in se ne bojimo hitrih sprememb, kar so vrednote, ki jih želim ohraniti. Hkrati pa menim, da je treba z rastjo podjetja nekatere procese optimizirati. Na tem področju se želim osredotočiti predvsem na projektno vodenje in sodelovanje med ekipami.

Kako se spreminja ekipa FAVI pod vašim vodstvom?

Prišlo je do treh sprememb v ožjem vodstvu podjetja. Sprostilo se je mesto CTO in trenutno iščemo primernega kandidata. Na položaj CMO/COO je stopil Jakub Macenauer, vlogo CPO pa je prevzela Zuzana Hartl, ki je bila prej odgovorna za prodajo in katalog, zato ima podroben vpogled v več oddelkov znotraj FAVI. Verjamem, da bodo te spremembe na ključnih položajih prinesle svež veter v vodstvo podjetja in nov, izviren pogled na produktno vodenje.

Kar se tiče širše ekipe, si prizadevamo za postopno diverzifikacijo. V FAVI zelo cenimo talente. Med zaposlenimi imamo veliko kakovostnih ljudi in jim želimo nenehno omogočati izobraževanje ter osebno in karierno rast.

Kakšne spremembe čakajo FAVI? Kakšna je vaša osebna vizija in ambicije?

Naša prednostna naloga je razvoj produkta in njegovih funkcij. Izboljšati želimo sistem priporočil in personalizacijo. Poleg tega se osredotočamo na ohranjanje uporabnikov in njihovo uporabo platforme. Želim, da FAVI ne bi bil le prostor, kjer ljudje »nekaj iščejo«, ampak stran, kjer se želijo navdihovati, kjer zaupajo priporočilom in kjer radi preživljajo čas ob odkrivanju lepih izdelkov. Hkrati pa jim pomagamo najti točno tisto, kar iščejo.

Dolgo smo se osredotočali predvsem na akvizicijo – privabiti uporabnike z oglasi, omogočiti iskanje izdelkov s pomočjo napredne filtracije in jih preusmeriti v spletno trgovino. Zdaj pa prihaja čas, da se bolj posvetimo zadržanju in inspiraciji. Želimo povečati vračanje uporabnikov s pomočjo personalizacije in splošno boljšo uporabniško izkušnjo.

FAVI ima danes močno blagovno znamko, ki pa je v glavnem dojeta kot orodje za iskanje pohištva. Moja ambicija je, da znamka dobi bolj čustveno dimenzijo, da deluje zaupanja vredno, prijazno in hkrati praktično. Želim, da FAVI ni le kraj, kjer lahko hitro najdeš mizo ali sedežno garnituro, ampak da postane navdihujoč prostor za odkrivanje pohištva in dekoracij, kjer ljudje uživajo v pregledovanju ponudbe, odkrivanju novih stvari in odhajajo z občutkom, da želijo svoj dom popeljati korak naprej. Želimo biti znamka, ki ljudem pomaga najti stil doma, v katerem se počutijo dobro.

Kako vidite položaj FAVI na evropskem trgu spletne prodaje pohištva?

FAVI deluje v 12 evropskih državah, je tehnološko napreden in ima edinstven položaj zaradi obsega kataloga in ciljnega obiska. V preteklosti je največ prihodkov prinašal češki trg in še danes ostaja pomemben. Trenutno pa so ga že presegli prihodki iz tujine, ki še naprej stalno rastejo. Načrtujemo strateško izkoriščanje sinergij med trgi v marketinških kampanjah in tehnologijah.

FAVI ima danes zelo močno blagovno znamko. Kje vidite največje priložnosti za njen nadaljnji razvoj?

Imamo trdne temelje – visoko obiskanost, širok sortiment, odlično filtriranje, dobro poznavanje trga in zaupanje uporabnikov. Zdaj je čas, da te prednosti pretvorimo v globlji odnos s strankami. Trenutno smo precej »transakcijski« – obiskovalca pripeljemo, izbere izdelek in odide v e-trgovino. Dolgoročna vrednost znamke pa nastane, ko se ljudje želijo vračati, ker si nas zapomnijo. Največja priložnost za FAVI je postati znamka, do katere imajo ljudje čustven odnos.

Nismo le prostor, kamor pridejo pogledat, ampak platforma, kjer iščejo stil, ideje, pomoč in se vračajo zaradi navdiha ter zaupanja. Znamka, ki razume, kako ljudje želijo živeti. V naši komunikaciji želimo biti bolj drzni in prav zdaj pripravljamo novo TV-kampanjo, ki bo to jasno pokazala.

Kako se spreminja vedenje kupcev pri izbiri pohištva po spletu? Kaj je danes zanje ključno?

Uporabniki se spletnih nakupov ne bojijo več, prav nasprotno. Prihajajo po navdih, želijo široko ponudbo, zanimajo jih preverjene ocene. Jasno dajejo prednost izdelkom na zalogi in personaliziranim priporočilom glede na okus in slog.

Kaj je po vašem mnenju največja ovira, ki danes strankam preprečuje nakup pohištva po spletu?

To so lahko skrbi glede kakovosti izdelkov, zapletenih reklamacijskih postopkov ali nezadostna vizualizacija posameznega kosa v prostoru. Nekateri kupci ne zaupajo znamkam, ki jih ne poznajo. Drugi si želijo videti ocene, izkušnje drugih uporabnikov ali fotografije iz resničnih domov. Nakup pohištva veliko ljudi povezuje s čustveno izkušnjo – radi se sprehajajo po salonu, primerjajo posamezne kose, si predstavljajo novi dom. Spletno okolje te izkušnje še ne ponuja. Nekaterim strankam manjka vzdušje, možnost posveta s strokovnjakom ali spontano odločanje.

Kako sodelujete s spletnimi trgovci in prodajalci, ki svoje izdelke ponujajo prek FAVI? Kako skušate izboljšati njihove konverzije?

Našim poslovnim partnerjem zagotavljamo model PPC, poročanje, analitiko, optimizacijo feeda in zbiranje ocen. Za povečanje obiskanosti in konverzij ponujamo posebne storitve, kot sta FAVI Extra ali podpora v kampanjah. Prizadevamo si za avtomatizacijo, imamo lastno merilno orodje FAVI Pixel, ki našim partnerjem pomaga pri boljšem merjenju in ciljanju prodaje ter izboljšuje razvrščanje izdelkov.

UI vedno bolj vstopa v vsakodnevno prakso podjetij. Kako jo uporablja FAVI? Govori se o UI pri personalizaciji in iskanju. Kje jo uporabljate zdaj in kje jo nameravate še uvesti?

UI že uporabljamo. Nevronske mreže pomagajo priporočati izdelke glede na različne parametre. S pomočjo UI avtomatiziramo procese, ki služijo razvrščanju izdelkov v kategorije in filtriranju. V marketinškem oddelku nam pomaga pri razširitvi oglaševanja in pospeševanju procesov. Trenutno uporabljamo UI tudi pri ustvarjanju novega televizijskega oglasa. Umetna inteligenca nam močno pomaga pri učinkovitejši prilagoditvi na posamezne trge.

Načrtujete kakšne prevzeme ali naložbe v tehnologijo?

Konkretnih načrtov in novosti za zdaj še ne morem razkriti. Lahko pa z gotovostjo povem, da nenehno spremljamo priložnosti za krepitev našega položaja in izboljšanje uporabniške izkušnje strank ter poslovnih partnerjev. Tehnologija je za nas ključno področje in nanjo smo seveda močno osredotočeni.

