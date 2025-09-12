  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    »UI se ne bojimo, na TV kmalu drzen oglas, ustvarjen z njim«

    Pravi nova direktorica FAVI, ki poudarja pomen inovacij in sodelovanja za uspešno prihodnost podjetja.
    FOTO: FAVI
    Galerija
    FOTO: FAVI
    Promo Delo
    12. 9. 2025 | 10:52
    12. 9. 2025 | 10:52
    9:23
    A+A-

    S prihodom nove generalne direktorice FAVI odpira novo poglavje v svoji zgodbi. V intervjuju boste izvedeli, katere prioritete in vrednote prinaša v vodenje podjetja, kako namerava okrepiti položaj znamke in kakšne načrte ima za nadaljnjo rast, ki bo koristila ne le poslovnim partnerjem, temveč tudi končnim strankam. Pogovarjali smo se o novi viziji, strategiji in tudi o tem, zakaj je pomembno še naprej podpirati podjetja in ljudi ter hkrati razvijati prednosti platforme FAVI, kot so navdih, visoka obiskanost in zaupanje v blagovno znamko.

    Kaj vas je osebno spodbudilo, da ste sprejeli vlogo direktorice (CEO) podjetja FAVI?

    Vlogo direktorice sem sprejela po desetih letih vodenja marketinga. Zame je to nedvomno priložnost za osebni razvoj. Predvsem pa sem dobila priložnost, da uresničim svojo dolgoročno vizijo, kam blagovno znamko popeljati v prihodnosti. Želim si, da bi se ljudje radi vračali na FAVI. Ne le po svoj sanjski kos pohištva, temveč tudi po nov navdih. Zame to pomeni večji poudarek na ohranjanju uporabnikov in razvoju produkta tako, da je zabaven in da našim strankam pomaga pri izbiri pohištva.

    Kakšno kulturo podjetja želite graditi?

    Obstoječa kultura, ki jo je dolga leta gradil nekdanji CEO Honza Zajíc, mi je zelo blizu. V FAVI smo odprti, pošteni in se ne bojimo hitrih sprememb, kar so vrednote, ki jih želim ohraniti. Hkrati pa menim, da je treba z rastjo podjetja nekatere procese optimizirati. Na tem področju se želim osredotočiti predvsem na projektno vodenje in sodelovanje med ekipami.

    Kako se spreminja ekipa FAVI pod vašim vodstvom?

    Prišlo je do treh sprememb v ožjem vodstvu podjetja. Sprostilo se je mesto CTO in trenutno iščemo primernega kandidata. Na položaj CMO/COO je stopil Jakub Macenauer, vlogo CPO pa je prevzela Zuzana Hartl, ki je bila prej odgovorna za prodajo in katalog, zato ima podroben vpogled v več oddelkov znotraj FAVI. Verjamem, da bodo te spremembe na ključnih položajih prinesle svež veter v vodstvo podjetja in nov, izviren pogled na produktno vodenje.

    Kar se tiče širše ekipe, si prizadevamo za postopno diverzifikacijo. V FAVI zelo cenimo talente. Med zaposlenimi imamo veliko kakovostnih ljudi in jim želimo nenehno omogočati izobraževanje ter osebno in karierno rast.

    Kakšne spremembe čakajo FAVI? Kakšna je vaša osebna vizija in ambicije?

    Naša prednostna naloga je razvoj produkta in njegovih funkcij. Izboljšati želimo sistem priporočil in personalizacijo. Poleg tega se osredotočamo na ohranjanje uporabnikov in njihovo uporabo platforme. Želim, da FAVI ne bi bil le prostor, kjer ljudje »nekaj iščejo«, ampak stran, kjer se želijo navdihovati, kjer zaupajo priporočilom in kjer radi preživljajo čas ob odkrivanju lepih izdelkov. Hkrati pa jim pomagamo najti točno tisto, kar iščejo.

    Dolgo smo se osredotočali predvsem na akvizicijo – privabiti uporabnike z oglasi, omogočiti iskanje izdelkov s pomočjo napredne filtracije in jih preusmeriti v spletno trgovino. Zdaj pa prihaja čas, da se bolj posvetimo zadržanju in inspiraciji. Želimo povečati vračanje uporabnikov s pomočjo personalizacije in splošno boljšo uporabniško izkušnjo.

    FAVI ima danes močno blagovno znamko, ki pa je v glavnem dojeta kot orodje za iskanje pohištva. Moja ambicija je, da znamka dobi bolj čustveno dimenzijo, da deluje zaupanja vredno, prijazno in hkrati praktično. Želim, da FAVI ni le kraj, kjer lahko hitro najdeš mizo ali sedežno garnituro, ampak da postane navdihujoč prostor za odkrivanje pohištva in dekoracij, kjer ljudje uživajo v pregledovanju ponudbe, odkrivanju novih stvari in odhajajo z občutkom, da želijo svoj dom popeljati korak naprej. Želimo biti znamka, ki ljudem pomaga najti stil doma, v katerem se počutijo dobro.

    Kako vidite položaj FAVI na evropskem trgu spletne prodaje pohištva?

    FAVI deluje v 12 evropskih državah, je tehnološko napreden in ima edinstven položaj zaradi obsega kataloga in ciljnega obiska. V preteklosti je največ prihodkov prinašal češki trg in še danes ostaja pomemben. Trenutno pa so ga že presegli prihodki iz tujine, ki še naprej stalno rastejo. Načrtujemo strateško izkoriščanje sinergij med trgi v marketinških kampanjah in tehnologijah.

    FAVI ima danes zelo močno blagovno znamko. Kje vidite največje priložnosti za njen nadaljnji razvoj?

    Imamo trdne temelje – visoko obiskanost, širok sortiment, odlično filtriranje, dobro poznavanje trga in zaupanje uporabnikov. Zdaj je čas, da te prednosti pretvorimo v globlji odnos s strankami. Trenutno smo precej »transakcijski« – obiskovalca pripeljemo, izbere izdelek in odide v e-trgovino. Dolgoročna vrednost znamke pa nastane, ko se ljudje želijo vračati, ker si nas zapomnijo. Največja priložnost za FAVI je postati znamka, do katere imajo ljudje čustven odnos.

    Nismo le prostor, kamor pridejo pogledat, ampak platforma, kjer iščejo stil, ideje, pomoč in se vračajo zaradi navdiha ter zaupanja. Znamka, ki razume, kako ljudje želijo živeti. V naši komunikaciji želimo biti bolj drzni in prav zdaj pripravljamo novo TV-kampanjo, ki bo to jasno pokazala.

    Kako se spreminja vedenje kupcev pri izbiri pohištva po spletu? Kaj je danes zanje ključno?

    Uporabniki se spletnih nakupov ne bojijo več, prav nasprotno. Prihajajo po navdih, želijo široko ponudbo, zanimajo jih preverjene ocene. Jasno dajejo prednost izdelkom na zalogi in personaliziranim priporočilom glede na okus in slog.

    Kaj je po vašem mnenju največja ovira, ki danes strankam preprečuje nakup pohištva po spletu?

    To so lahko skrbi glede kakovosti izdelkov, zapletenih reklamacijskih postopkov ali nezadostna vizualizacija posameznega kosa v prostoru. Nekateri kupci ne zaupajo znamkam, ki jih ne poznajo. Drugi si želijo videti ocene, izkušnje drugih uporabnikov ali fotografije iz resničnih domov. Nakup pohištva veliko ljudi povezuje s čustveno izkušnjo – radi se sprehajajo po salonu, primerjajo posamezne kose, si predstavljajo novi dom. Spletno okolje te izkušnje še ne ponuja. Nekaterim strankam manjka vzdušje, možnost posveta s strokovnjakom ali spontano odločanje.

    Kako sodelujete s spletnimi trgovci in prodajalci, ki svoje izdelke ponujajo prek FAVI? Kako skušate izboljšati njihove konverzije?

    Našim poslovnim partnerjem zagotavljamo model PPC, poročanje, analitiko, optimizacijo feeda in zbiranje ocen. Za povečanje obiskanosti in konverzij ponujamo posebne storitve, kot sta FAVI Extra ali podpora v kampanjah. Prizadevamo si za avtomatizacijo, imamo lastno merilno orodje FAVI Pixel, ki našim partnerjem pomaga pri boljšem merjenju in ciljanju prodaje ter izboljšuje razvrščanje izdelkov.

    UI vedno bolj vstopa v vsakodnevno prakso podjetij. Kako jo uporablja FAVI? Govori se o UI pri personalizaciji in iskanju. Kje jo uporabljate zdaj in kje jo nameravate še uvesti?

    UI že uporabljamo. Nevronske mreže pomagajo priporočati izdelke glede na različne parametre. S pomočjo UI avtomatiziramo procese, ki služijo razvrščanju izdelkov v kategorije in filtriranju. V marketinškem oddelku nam pomaga pri razširitvi oglaševanja in pospeševanju procesov. Trenutno uporabljamo UI tudi pri ustvarjanju novega televizijskega oglasa. Umetna inteligenca nam močno pomaga pri učinkovitejši prilagoditvi na posamezne trge.

    Načrtujete kakšne prevzeme ali naložbe v tehnologijo?

    Konkretnih načrtov in novosti za zdaj še ne morem razkriti. Lahko pa z gotovostjo povem, da nenehno spremljamo priložnosti za krepitev našega položaja in izboljšanje uporabniške izkušnje strank ter poslovnih partnerjev. Tehnologija je za nas ključno področje in nanjo smo seveda močno osredotočeni.

    Naročnik oglasne vsebine je FAVI

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Streljanje v Utahu

    Pridobili fotografije osumljenca za umor Kirka, FBI razpisal nagrado

    Organi pregona osumljenca še niso prijeli, so pa našli puško.
    11. 9. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Favigeneralna direktoricamarketingoglaševanje
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Etiopska atletinja zaradi težav z dopingom brez svetovnega prvenstva

    V Tokiu se začenja svetovno prvenstvo v atletiki, kraljici športa. A še pred začetkom je v etiopski reprezentanci prišlo do težav zaradi dopinga.
    12. 9. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    SDH

    Ustanovili so državno družbo za vlaganje v obrambno industrijo

    Namen družbe je z naložbami v podjetja podpirati razvoj in trženje proizvodov in storitev s področja obrambe, varnosti in odpornosti.
    Nejc Gole 12. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (12. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 12. 9. 2025 | 12:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba

    Zdravniška zbornica znova opozarja: Zdravniki ne obljubljajo čudežne ozdravitve

    Neznanci brez vednosti in soglasja zdravnikov uporabljajo njihovo ime, fotografije ter celo izjave, ki jih z umetno inteligenco spremenijo.
    12. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zlata doba razglednic

    Pozdrav iz preteklosti Frana Pavlina

    V Gornjesavskem muzeju Jesenice hranijo 500 njegovih razglednic Frana Pavlina, na njih se kažejo tako industrija in železnice kot idilične vasice in planine.
    Saša Bojc 12. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (12. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 12. 9. 2025 | 12:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba

    Zdravniška zbornica znova opozarja: Zdravniki ne obljubljajo čudežne ozdravitve

    Neznanci brez vednosti in soglasja zdravnikov uporabljajo njihovo ime, fotografije ter celo izjave, ki jih z umetno inteligenco spremenijo.
    12. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zlata doba razglednic

    Pozdrav iz preteklosti Frana Pavlina

    V Gornjesavskem muzeju Jesenice hranijo 500 njegovih razglednic Frana Pavlina, na njih se kažejo tako industrija in železnice kot idilične vasice in planine.
    Saša Bojc 12. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo