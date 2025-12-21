Zaradi ukinitve dostavljanja pisem ukinitev 1500 delovnih mest

Danska pošta bo po natanko 401 letu prenehala dostavljati pisma, poroča mednarodni tisk. Danski PostNord bo to storitev ukinil 30. decembra, ko bo dostavil zadnje pismo. Ocenjujejo, da bo ukinitev dostave pisem prinesla tudi ukinitev okoli 1500 delovnih mest.

Kot navaja britanski Guardian, je PostNord nastal leta 2009 z združitvijo švedske in danske poštne službe, ukinitev njegove dostave pisem pa bo v javnem prostoru opazna tudi zaradi umika okoli 1500 rdečih poštnih nabiralnikov.

Danska pošta je opravljala dostavo pisem v državi vse od leta 1624. V zadnjih 25 letih je pošiljanje pisem upadlo za več kot 90 odstotkov.

Povpraševanje po pismih drastično upadlo

V PostNordu so Dansko označili za eno najbolj digitaliziranih držav na svetu in pojasnili, da je povpraševanje po pismih drastično upadlo. Medtem pa spletno nakupovanje še naprej narašča, kar je spodbudilo odločitev, da se namesto na pisma osredotočijo na pakete.

Ko so na začetku decembra začeli s prodajo ukinjenih nabiralnikov, so jih v le treh prodali kar okoli 1000. Nadaljnjih 200 jih bodo januarja ponudili na dražbi.

PostNord bo sicer na Švedskem še naprej dostavljal pisma. Danci pa bodo pisma lahko pošiljali preko komercialnega dostavnega podjetja Dao. Oddati jih bodo morali v trgovinah Dao ali plačati dodatek za prevzem na domu.