Ukradeni predmeti iz Louvra vredni skoraj 88 milijonov evrov

Francosko tožilstvo je v torek sporočilo, da je plen, ukraden med tatvino v pariškem muzeju Louvre, ocenjen na skoraj 88 milijonov evrov, navaja tiskovna agencija AFP. Tatovi so v nedeljo v drzno izvedenem ropu, ki je trajal le sedem minut, odnesli neprecenljive kronske dragulje iz časa Napoleona.

Pariška tožilka Laure Beccuau je povedala, da je kustos Louvra škodo ocenil na 88 milijonov evrov, pri iskanju predmetov in osumljencev pa je sodelovala stočlanska ekipa. Dodala je, da je resnična izguba predvsem kulturna, saj bi uničenje draguljev pomenilo nepopravljivo škodo za francosko zgodovinsko dediščino.

Preiskovalci domnevajo, da je za ropom stala organizirana kriminalna skupina. Štirje storilci so ukradli osem dragocenih predmetov, med njimi so diadem iz garniture kraljice Marije Amalije in Hortense de Beauharnais, ki je postala nizozemska kraljica, ogrlica iz safirne garniture kraljice Marije Amalije in kraljice Hortense, smaragdna ogrlica iz garniture cesarice Marije Luize, par smaragdnih uhanov iz garniture Marije Luize, t. i. relikviarijska broška, diadem cesarice Evgenije in velika broška v obliki pentlje, ki jo je nosila cesarica Evgenija.

Obiskovalce muzeja so zaradi preiskave odslovili. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Rop je sprožil burne odzive glede varnostnih razmer v muzejih. V revizijskem poročilu francoskega računskega sodišča so v preteklosti že opozarjali na nepravočasne posodobitve varnostnih sistemov v Louvru. Predsednica muzeja Laurence des Cars je januarja ministrico za kulturo Rachidi Dati opozorila na zaskrbljujočo zastarelost infrastrukture, poroča AFP.

Minister za notranje zadeve Laurent Nuñez je napovedal okrepitev varnosti v kulturnih ustanovah. V Louvru so zavrnil kritike, da naj bi bile vitrine prekrhke, ter poudaril, da so bile nameščene leta 2019 in izdatno izboljšale varnost objektov.

Pretekli mesec so tatovi iz Muzeja narodne zgodovine v Parizu ukradli zlate predmete v vrednosti več kot 1,3 milijona evrov. V mestu Limoges so tatovi odnesli dve posodi in vazo, s skupno vrednostjo 6,5 milijona evrov.

Sindikati so zaradi vse pogostejših muzejskih tatvin opozorili, da se je število varnostnikov v Louvru zmanjšalo, medtem ko število obiskovalcev stalno narašča. Muzej, ki hrani tudi Mona Liso, je bil po ropu zaprt do torka.