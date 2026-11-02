Ukrajinska pediatrinja v Sloveniji: Po 12 letih dela skoraj povsem od začetka

Olena Kushcheva nikoli ni načrtovala, da bo zapustila Ukrajino. Tam je imela dom, bližnje in delo pediatrinje, ki ga je opravljala z veseljem. Toda ko je zaradi vojne postalo prenevarno, sta z možem na prvo mesto postavila varnost otrok. Julija 2022 so prišli v Slovenijo.

Začetek je prinesel učenje jezika, spoznavanje drugačnega sistema in negotovost glede zaposlitve. Čeprav je imela dvanajst let izkušenj v pediatriji, ji, kot pripoveduje v intervjuju za Onoplus, specializacije, pripravništva in strokovnega izpita niso priznali. Odločila se je, da zahtevano pot opravi znova. »Ker imam zelo rada svoje delo in želim delati kot zdravnica,« pojasnjuje. Medtem ko je mož delal na gradbišču v Ljubljani, je z otrokoma ostala v Mariboru, se učila slovenščine in kot prostovoljka pridobivala izkušnje v tamkajšnjem zdravstvenem domu. Ob tem sta se tudi otroka privajala na novo okolje, jezik in vrstnike.

Danes opravlja specializacijo in je hvaležna, da je lahko ostala v svojem poklicu. Toda skrb za domovino ostaja. »Tega ne moreš razumeti, če nisi doživel vojne,« pravi. Kako je družina gradila novo življenje, kaj jo je v Sloveniji najbolj presenetilo in zakaj sta se z možem odločila ostati, preberite v celotnem intervjuju na Onaplus.si.