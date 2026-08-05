Kultni kostum Mie Wallace iz Šunda gre na dražbo

Eden najbolj prepoznavnih kostumov v zgodovini sodobnega filma bo konec avgusta dobil novega lastnika, poroča Vogue. Bela srajca s poudarjenim pasom in značilne črne, nekoliko prekratke razširjene hlače, ki jih je Uma Thurman nosila kot Mia Wallace v kultnem filmu Šund (Pulp Fiction, 1994), prihajajo na dražbo.

Dražbena hiša Propstore, specializirana za filmske rekvizite in kostume, ocenjuje, da bo komplet dosegel ceno med 15.000 in 30.000 ameriškimi dolarji (približno 13.000 do 27.000 evrov). Dražba bo potekala 26. avgusta v Petersonovem avtomobilskem muzeju v Los Angelesu.

Minimalistični kostum, ki ga Mia Wallace nosi med obiskom znamenite restavracije Jack Rabbit Slim's z Vincentom Vego, ki ga upodablja John Travolta, že več kot tri desetletja velja za eno najbolj ikoničnih podob Tarantinovega filma. Njegova preprostost, eleganca in izrazita estetika devetdesetih let so pomembno prispevale k temu, da je postal eden najbolj prepoznavnih filmskih kostumov vseh časov.

Film Šund je leta 1994 pomenil prelomnico v karieri Quentina Tarantina in pomembno vplival na razvoj sodobnega neodvisnega filma. S prepletanjem več zgodb, nelinearno pripovedjo, prepoznavnimi dialogi ter izrazito stilizirano estetiko je postal eden ključnih predstavnikov postmodernistične kinematografije. Na filmskem festivalu v Cannesu je prejel zlato palmo, pozneje pa še oskarja za najboljši izvirni scenarij. Poleg Ume Thurman in Johna Travolte so v filmu zaigrali še Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Harvey Keitel, Christopher Walken, Tim Roth, Amanda Plummer in Ving Rhames.

»To je pravo utelešenje devetdesetih let – preprosto, nekoliko nenavadno in zabavno. Prav to pa pooseblja tudi Mia Wallace. Bila je mafijčeva žena, hkrati pa enakovredna moškim v svoji družbi,« je povedala Maegen Hensley, direktorica upravljanja zbirk pri dražbeni hiši Propstore.

Za kostum je bila odgovorna priznana kostumografinja Betsy Heimann, ki je navdih za lik Mie Wallace našla v Tarantinovem predhodnem filmu Stekli psi (Reservoir Dogs). V intervjuju za revijo Vogue leta 2019 je pojasnila, da je želela ustvariti lik ženske, ki je sicer ujeta v stroga pravila mafijskega sveta, vendar si ob redki priložnosti za večerni izhod želi pokazati, da je prav tako samozavestna, drzna in neodvisna kot moški okoli nje. Po njenih besedah Mia s svojo podobo simbolično sporoča, da je tudi sama »eden od steklih psov«.

Čeprav je bilo za potrebe snemanja izdelanih več različic iste oprave, so strokovnjaki avtentičnost tega primerka potrdili na podlagi značilnih kostumografskih predelav. FOTO: arhiv Dela

Posebno zbirateljsko vrednost kostumu daje njegova preverjena pristnost. Po besedah Hensleyjeve ga je po koncu snemanja leta 1994 obdržal član filmske ekipe, ki ga je zdaj predal v prodajo dražbeni hiši.

Čeprav je bilo za potrebe snemanja izdelanih več različic iste oprave – med drugim tudi različica z umetnimi madeži krvi za sklepne prizore filma –, so strokovnjaki avtentičnost tega primerka potrdili na podlagi značilnih kostumografskih predelav.

»Ko pogledate notranjost kostuma, opazite všit elastični trak. To ni nekaj, kar bi bilo del serijske izdelave oblačila ali kar bi bilo mogoče preprosto posnemati. Prav takšne prilagoditve dokazujejo, da gre za kostum, izdelan posebej za snemanje,« pojasnjuje Hensleyjeva.

Prekratke hlače so postale zaščitni znak

Ena najbolj zanimivih zgodb, povezanih s kostumom, se nanaša prav na znamenite črne hlače. Po pripovedovanju člana filmske ekipe, ki je kostum hranil več kot tri desetletja, je kostumografski oddelek za Umo Thurman kupil hlače za pomerjanje. Izkazalo se je, da so bile nekoliko prekratke, vendar je igralki njihov videz takoj postal všeč.

Film Šund je leta 1994 pomenil prelomnico v karieri Quentina Tarantina in pomembno vplival na razvoj sodobnega neodvisnega filma. FOTO: arhiv Dela

Kostumografinja Betsy Heimann se dogodka spominja nekoliko drugače. Potrdila je, da so bile hlače res prekratke, vendar je prav ona predlagala, da jih skrajšajo še nekoliko bolj.

»Uma je vzkliknila: 'Ampak moja stopala so tako velika!' Jaz pa sem ji odgovorila: 'Prav zato jih pokažimo. Poklonimo se tvojemu bogatemu možu in ti obujmo zlate salonarje znamke Chanel,'« se je spominjala kostumografinja.

Prav ta modna odločitev je postala ena najbolj prepoznavnih značilnosti lika Mie Wallace. Skrajšane hlače in zlate salonarje danes številni modni poznavalci štejejo za enega najbolj vplivnih filmskih videzov devetdesetih let.

Kostum nosi tudi igralkin pečat

Čeprav je kostum neločljivo povezan z likom Mie Wallace, Hensleyjeva poudarja, da odraža tudi osebnost igralke. »Uma Thurman je v kostum vnesla del svoje osebnosti. Prav zato ni postal le kostum filmskega lika, temveč tudi eden najbolj prepoznavnih modnih trenutkov njene kariere,« pravi.

Več kot trideset let po premieri ostaja kostum Mie Wallace simbol brezčasnega filmskega sloga, njegova dražba pa predstavlja pomemben dogodek tako za zbiratelje filmske dediščine kot za poznavalce zgodovine kostumografije in filmske mode.