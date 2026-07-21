Umazani komarniki lahko poslabšajo zračenje stanovanja

Komarniki nas ščitijo pred žuželkami, vendar se na njihovih mrežicah poleti hitro naberejo prah, cvetni prah, saje, pajčevine in ostanki insektov. Umazanija lahko zmanjša pretok zraka skozi odprto okno, ob premikanju komarnika pa se delci ponovno sproščajo v prostor. Za večino gospodinjstev je priporočljivo nežno čiščenje približno enkrat na mesec, ob prometnih cestah, gradbiščih ali poljih pa tudi pogosteje. Način čiščenja je treba prilagoditi vrsti komarnika.

Kako pravilno očistiti fiksne, rolo, plise in snemljive komarnike ter katera čistila in postopki lahko poškodujejo mrežico, preberite v celotnem članku na deloindom.si.

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