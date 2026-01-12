  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Umetna inteligenca naj bi med spanjem zaznala čez 100 različnih bolezni

    Model SleepFM je z 80-odstotno uspešnostjo predvidel pojav alzheimerjeve in parkinsonove bolezni, različnih vrst rakov ter drugih obolenj.
    Emmanuel Mignot, profesor medicine na univerzi Stanford, pravi, da je analiziranje spanja podatkovno zelo bogato. FOTO: Shutterstock
    Emmanuel Mignot, profesor medicine na univerzi Stanford, pravi, da je analiziranje spanja podatkovno zelo bogato. FOTO: Shutterstock
    Mi. J.
    12. 1. 2026 | 10:35
    12. 1. 2026 | 11:15
    3:04
    Raziskovalci z ameriške univerze Stanford so umetno inteligenco naučili zaznavati verjetnost pojava specifične bolezni glede na posameznikov spanec. Razvili so nov veliki jezikovni model (LLM) z imenom SleepFM, ki med spanjem proučuje možgansko aktivnost, srčni utrip, dihalne signale in gibanje nog ter oči. Model iz ene noči spanja uspešno predvidi 130 različnih bolezni.

    Napadalni droni z umetno inteligenco so tu

    V članku, objavljenem v prestižni reviji Nature, znanstveniki pojasnjujejo, da so model trenirali s podatki, zbranimi med 580.000 urami spanja pri okoli 65.000 pacientih v obdobju od leta 1999 do leta 2024. Podatki so prišli iz klinik za spanje in zdravstvenih ustanov. Zbrane podatke so dopolnili z zdravstvenimi kartotekami pacientov. Nato so čas spanja razdelili na petsekundne segmente, ki jih je LLM model bral kot besede.

    SleepFM se v bistvu uči jezik spanja.

    James Zou, profesor biomedicine na Stanfordu

    Model UI je z 80-odstotno uspešnostjo predvidel pojav alzheimerjeve in parkinsonove bolezni, hipertenzije, srčnega napada, raka na prostati ter raka na dojkah. Nekoliko višje, v 84 odstotkih, je predvidel smrt pacienta in demenco. Malenkost slabše, s 78 odstotki, pa se je odrezal pri kronični ledvični bolezni, možganski kapi in srčni aritmiji.

    Spanje je podatkovno zelo bogato, pravi Emmanuel Mignot, profesor medicine na univerzi Stanford. Model SleepFM je tako učinkovit, ker napoveduje pojav bolezni glede na kombinacijo različnih komponent spanja, pojasnjuje. Še posebej učinkovit je, ko se te komponente med seboj ne ujemajo. Slab znak so na primer možgani, ki delujejo zaspano, in srce, ki je videti budno.

    image_alt
    Elektrika za umetno inteligenco bo premešala karte v svetovni energetiki

    Raziskovalci so napovedali, da bodo v prihodnosti podatke iz spanja dopolnili s podatki iz t. i. nosljive tehnologije. To so recimo pametni prstani in ure, ki merijo srčni utrip in spremljajo druge telesne aktivnosti. Toda preden se prehitro navdušimo nad zmogljivostjo umetne inteligence pri diagnosticiranju nas samih, je treba opomniti, da so podatki bili zbrani na ljudeh, pri katerih so že sumili pojav bolezni. Zato znanstveniki s Stanforda opozarjajo, da ista uspešnost modela SleepFM ni zagotovljena za splošno populacijo.

