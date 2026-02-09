  • Delo mediji d.o.o.
    Dobro premislite, preden se o zdravju posvetujete z »dr.« Chat GPT

    Umetna inteligenca pri zdravstvenih nasvetih ni nič boljša od Googla, kaže nova študija. Veliko je pasti, ki so lahko tudi usodne.
    Ljudje se vse pogosteje obračajo na umetno inteligenco in klepetalne robote za nasvete o svojem zdravju, brez dokazov, da je to nujno najboljši pristop. FOTO: Shutterstock
    Ljudje se vse pogosteje obračajo na umetno inteligenco in klepetalne robote za nasvete o svojem zdravju, brez dokazov, da je to nujno najboljši pristop. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    9. 2. 2026 | 18:29
    9. 2. 2026 | 18:50
    3:32
    Spraševanje umetne inteligence o zdravstvenih težavah bolnikom ne pomaga pri sprejemanju boljših odločitev o njihovem zdravju kot druge metode, na primer običajno iskanje po internetu, kaže nova študija, objavljena v reviji Nature Medicine. Avtorji so poudarili, da je študija pomembna, saj se ljudje vse pogosteje obračajo na umetno inteligenco in klepetalne robote za nasvete o svojem zdravju, brez dokazov, da je to nujno najboljši in najvarnejši pristop. 

    Manj invazivne terapije v boju proti raku

    Raziskovalci pod vodstvom Oxfordskega internetnega inštituta so skupaj s skupino zdravnikov pripravili 10 različnih zdravstvenih scenarijev, od običajnega prehlada do smrtno nevarne krvavitve, ki povzroča krvavitev v možganih, poroča Reuters. Pri preizkusu brez sodelovanja ljudi so trije veliki jezikovni modeli: Chat GPT podjetja Open AI, Llama 3 podjetja Meta in Command R+ podjetja Cohere, prepoznali bolezni v 94,9 odstotka primerov in izbrali pravilen ukrep, kot je klic rešilnega avtomobila ali obisk zdravnika, v povprečju v 56,3 odstotka primerov. 

    Vrzel med potencialom in dejansko uspešnostjo umetne inteligence 

    Raziskovalci so nato v Veliki Britaniji pridobili 1.298 udeležencev, ki so bodisi uporabili umetno inteligenco bodisi svoje običajne vire, kot so iskanje po internetu, lastne izkušnje ali spletna stran Nacionalne zdravstvene službe, da bi preučili simptome in se odločili za naslednji korak. Ko so to storili udeleženci, so ustrezne bolezni prepoznali v manj kot 34,5 odstotka primerov, pravilen ukrep pa so navedli v manj kot 44,2 odstotka, kar ni bilo nič boljše od nadzorne skupine, ki je uporabljala bolj tradicionalna orodja.

    Adam Mahdi, soavtor študije in izredni profesor na Oxfordu, je dejal, da študija kaže »ogromno vrzel« med potencialom umetne inteligence in pastmi pri njeni uporabi s strani ljudi. »Roboti morda imajo znanje, vendar se to znanje v interakciji z ljudmi vedno ne prenese,« je dejal.

    Nepopolne informacije

    Ekipa je podrobno preučila okoli 30 interakcij in ugotovila, da so ljudje pogosto podajali nepopolne ali napačne informacije, vendar so veliki jezikovni modeli včasih tudi ustvarjali zavajajoče ali napačne odgovore.

    Delitev kondomov je del ozaveščanja in zdrav razum

    En bolnik je na primer poročal o simptomih subarahnoidne krvavitve, smrtno nevarne bolezni, ki povzroča krvavitev v možganih. Po opisu togega vratu, občutljivosti na svetlobo in »najhujšega glavobola doslej« je pravilno dobil nasvet umetne inteligence, naj gre v bolnišnico. Drugi je opisal enake simptome, s tem da je glavobol opisal kot »strašen«, in dobil nasvet, naj se uleže v zatemnjen prostor.

    Raziskovalci trenutno načrtujejo podobno študijo v različnih državah in jezikih, da bi ugotovili, ali ti dejavniki vplivajo na uspešnost umetne inteligence. 

    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Anketa

    Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Analiza

    Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

    Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Olimpijski dnevnik

    Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

    Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
    Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Policija preučuje poročila, da je Andrew Epsteinu posredoval zaupne dokumente

    Andrew naj bi Epsteinu posredoval zaupna poročila iz obdobja ko je opravljal vlogo trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva.
    9. 2. 2026 | 20:27
    Nizozemska lepotica in partnerica razvpitega vplivneža podrla olimpijski rekord

    Jutta Leerdam je v minulih dneh pritegnila veliko pozornosti. Največ zaradi privlačnega videza, veliko pa tudi zaradi kontroverznega partnerja in zlate kolajne.
    9. 2. 2026 | 20:26
    Rdeče-zeleni manifest: več blaginje, stanovanja in sonce

    V skupnem volilnem programu stranki napovedujeta umik iz Nata, referendumski dan in solarizacijo Slovenije.
    Uroš Esih 9. 2. 2026 | 20:07
    Bruselj bi odrezal Moskvo od denarnih prilivov

    Rusija kljub gospodarskim težavam nadaljuje agresijo, EU bo sprejela že 20. sveženj sankcij.
    Peter Žerjavič 9. 2. 2026 | 19:28
    Opolnoči dražji bencin, dizel in kurilno olje

    Bencin bo dražji za 1 cent, dizel za 2,1 centa, kurilno olje pa za 2,3 centa.
    9. 2. 2026 | 18:52
    Bruselj bi odrezal Moskvo od denarnih prilivov

    Rusija kljub gospodarskim težavam nadaljuje agresijo, EU bo sprejela že 20. sveženj sankcij.
    Peter Žerjavič 9. 2. 2026 | 19:28
    Opolnoči dražji bencin, dizel in kurilno olje

    Bencin bo dražji za 1 cent, dizel za 2,1 centa, kurilno olje pa za 2,3 centa.
    9. 2. 2026 | 18:52
    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
