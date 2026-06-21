Skriti UI vplivneži: kako blagovne znamke zavajajo potrošnike

Širitev umetne inteligence (UI) je prisotna že v vseh oblikah na internetu. Vedno bolj se je poslužujejo tudi podjetja, ki svoje izdelke promovirajo z vplivneži, ustvarjenimi z UI, tega pa večinoma jasno ne označijo, poročajo pri časopisu Guardian.

Pri tem tamkajšnja zakonodaja ni v veliko pomoč. Zaenkrat namreč še ne obstaja nabor posebnih pravil, ki bi od blagovnih znamk zahtevala, da potrošnike obvestijo, kdaj je oglaševalska vsebina ustvarjena z UI.

Po poročanju Guardiana bodo avgusta v EU začela veljati nova pravila v okviru zakona o umetni inteligenci, ki bodo zahtevala, da so vsebine, ki so ustvarjene ali prirejene z UI, jasno označene, a ta v Združenem kraljestvu ne bodo veljala.

Problem nastane predvsem takrat, ko potrošniki ne razločijo, da gledajo oglas, ustvarjen z UI, kar jih lahko zavede. Kljub temu, da, kot navajajo tudi podjetja sama, pravila jasno ne prepovedujejo uporabe UI v marketingu, gre za preprosto kršitev pravil oglaševanja, ki naj ne bi zavajalo kupcev.

Omejitve umetne inteligence v EU

Julija leta 2024 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena nova Uredba Evropskega parlamenta in Sveta EU o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci, na kratko Akt o umetni inteligenci, ki je v veljavo stopil 1. avgusta leta 2024. Gre za prvo celovito zakonodajo na svetu, ki to področje regulira in postavlja jasne smernice za razvijalce, uporabnike in regulatorje umetne inteligence.

Tudi novi slovenski Zakon o medijih (ZMed–1), ki je v veljavo stopil 27. septembra lani, v dveh členih, 66. in 67., jasno označuje, kaj se v medijih z UI sme početi in česa ne. Prvi od naštetih zapoveduje jasno označevanje UI v medijskih vsebinah, drugi pa, kdo je odgovoren, ko pride do napak v vsebinah, ki so v celoti ali pa zgolj delno ustvarjene z UI.

Pri tem je pomembno poudariti tudi, kako pomembno je stalno izobraževanje o tematikah in uporabi UI, saj se na ta način vsaj delno lahko izognemo zavajajočim vsebinam na spletu.

Kljub pravilom in zakonu pa na družbenih omrežjih še vedno lahko naletimo na vsebine, ki so ustvarjene z UI, to so t.i. deepfake vsebine, ki niso vedno nujno jasno označene.