  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Art Basel: že prvi dan milijonski zneski za Picassa in Hockneyja

    Na znamenitem sejmu sodeluje 290 galerij iz 43 držav in teritorijev z vsega sveta. Svetovni trg umetnin se je lani po dveh letih upadanja ponovno pobral.
    Povpraševanje po delih pred kratkim preminulega umetnika Davida Hockneyja je letos še posebej visoko. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters
    Galerija
    Povpraševanje po delih pred kratkim preminulega umetnika Davida Hockneyja je letos še posebej visoko. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters
    Ma. J.
    19. 6. 2026 | 08:53
    19. 6. 2026 | 09:41
    4:47
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Najpomembnejši umetnostni sejem Art Basel je ta teden debitiral s prodajo slike Pabla Picassa za osemmestni znesek, za več milijonov pa so prodali tudi delo angleškega slikarja Davida Hockneyja, ki je umrl prejšnji teden. Izbrana dela so prodali na dvodnevni zasebni razstavi, ki so se je lahko udeležili le premožni VIP-povabljenci. V četrtek se je sejem uradno odprl tudi za javnost, potekal pa bo do nedelje. Ekonomske analize kažejo, da se je svetovni trg umetnin po dveh letih upadanja ponovno pobral.

    image_alt
    Dokler bo človek, bo poezija

    Na sejmu sodeluje 290 galerij iz 43 držav in teritorijev z vsega sveta. Gre za enega najpomembnejših dogodkov na področju prodaje in zbiranja umetnostnih del. Na dvodnevni zasebni dražbi je züriška galerija Hauser Wirth prodala Picassovo sliko iz leta 1963 Slikar in model v pokrajini (orig. Le peintre et son modele dans un paysage) za 35 milijonov dolarjev, kar je dobrih 30 milijonov evrov.

    Organizatorji sejma Art Basel so letos v okviru iniciative Basel Exclusive prvič spodbudili galerije, naj njihova najpomembnejša dela prvič javno predstavijo na sejmu. Francoska galerija Almine Rech je za Picassovo delo zaslužila okoli šest milijonov dolarjev.

    Obiskovalci sejma Art Basel si ogledujejo letošnjo razstavo. FOTO: Marleen Kaesebier/Reuters
    Obiskovalci sejma Art Basel si ogledujejo letošnjo razstavo. FOTO: Marleen Kaesebier/Reuters
    Ameriška galerija Gray je prodala dve deli Davida Hockneyja, enega najpomembnejših slikarjev 20. in 21. stoletja, ki je prejšnji teden umrl v starosti 88 let. Galerija Gray je sliko notranjosti njegovega umetniškega ateljeja iz leta 2014 prodala za 8,5 milijona dolarjev (približno 7,4 milijona evrov).

    Na sejmu so Hockneyjeva dela predstavile še druge galerije, tudi londonska Annely Juda, ki umetnikova dela prodaja že od devetdesetih let. Akrilna slika Ostrožniki na moji vrtni mizi, julij 2025 (orig. Delphiniums on My Garden Table, July 2025), ki prikazuje šopek cvetlic, ki ga je Hockney prejel za 88. rojstni dan, je na trgu za 12 milijonov dolarjev (dobrih deset milijonov evrov).

    Prodajajo se predvsem večmilijonska dela

    Umetniški direktor in član izvršne ekipe sejma Art Basel Vincenzo de Bellis je po navedbah tiskovne agencije AFP povedal, da je vzdušje na sejmu pozitivno in optimistično. »Zagotovo ne moremo zanikati vpliva negotovosti in geopolitične situacije, a smo doslej v zadnjih nekaj mesecih na umetnostnem trgu videli več pozitivnosti kot negativnosti,« je še povedal Bellis.

    Glede na poročilo, ki sta ga za sejem Art Basel pripravila banka UBS in podjetje Arts Economics, se je svetovni trg umetnin leta 2025 po dveh letih upadanja ponovno pobral in zrasel za štiri odstotke. Njegova vrednost je lani dosegla približno 59,6 milijarde dolarjev (52 milijard evrov).

    Zaradi negotovosti na svetovnem trgu so kupci leto začeli previdno, vendar se je povpraševanje v drugi polovici leta povečalo. Kljub temu poročilo ugotavlja, da je rast povpraševanja temeljila predvsem na dražbenih prodajah, ne pa tudi na prodaji v galerijah, ter na najdražjem segmentu trga – umetniških delih, katerih cena presega deset milijonov dolarjev.

    Francoski umetnik William Mapan predstavlja svoje delo na sejmu Art Basel. FOTO: Marleen Kaesebier/Reuters
    Francoski umetnik William Mapan predstavlja svoje delo na sejmu Art Basel. FOTO: Marleen Kaesebier/Reuters

    »Začetek leta je bil dokaj pozitiven. Na prodaj je bilo več pomembnejših in kvalitetnih zbirk,« je po navedbah AFP dejal Eric Landolt, vodja svetovalne službe za umetnost in zbirke pri UBS. Dodal je, da bodo morali biti pozorni na drugo polovico leta, ki bo v precej odvisna od geopolitične in gospodarske situacije. 

    Britanska dražbena hiša Christie's je v sredini maja v New Yorku zaslužila več kot 1,1 milijarde dolarjev (okoli 962 milijonov evrov). Na dražbi je med drugim prodala del zasebne zbirke ameriškega milijarderja in medijskega mogotca Samuela Irvinga Newhousa mlajšega, ki je umrl leta 2017.

    Na sejmu Art Basel svoja dela predstavi več kot 4000 umetnikov. FOTO: Marleen Kaesebier/Reuters
    Na sejmu Art Basel svoja dela predstavi več kot 4000 umetnikov. FOTO: Marleen Kaesebier/Reuters

    V sredo se je vrvež na sejmu Art Basel nekoliko polegel, najpomembnejše prodaje so že sklenili v prvih dveh dneh, je za AFP povedal avstrijski trgovec z umetninami Thaddaeus Ropac. »Bolj sproščeno je, čeprav je še vedno precej 'transakcijsko',« je še dodal. Njegova galerija je v sredo zjutraj prodala risbe nemškega umetnika Georga Baselitza, potem ko je v torek med drugim prodala sliko francoskega slikarja in grafika Pierra Soulagesa za več kot tri milijone dolarjev (2,6 milijona evrov).

    Sorodni članki

    Promo
    Kultura  |  Oder
    KULTURA

    Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

    Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Intervju

    Lin Daye: Koncertne dvorane na Kitajskem privabljajo vse več mladih

    Vloga sodobnega dirigenta je precej drugačna od tiste, ki so jo v preteklosti zasedali veliki mojstri, pravi šef dirigent Simfoničnega orkestra iz Wuxija.
    Pia Prezelj 19. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Čipkarska šola Idrija

    150 let nežnega ropotanja klekeljnov in zabadanja bucik

    Čipkarska šola Idrija deluje že od leta 1876. Je največja in najstarejša čipkarska šola na svetu, ki neprekinjeno deluje od ustanovitve dalje.
    Anja Intihar 19. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sto let Ivanke Mežan: od partizanskega odra do žive zgodbe stoletja

    Leta 1995 je Mežanova prejela Borštnikov prstan za igralski opus, leta 2015 je dobila nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre.
    18. 6. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Opozicija

    Kako bo videti vlada v senci, ki jo bo vodil Robert Golob

    Predsednik Gibanja Svoboda je napovedal oblikovanje vlade v senci na začetku prihodnjega meseca.
    Uroš Esih 18. 6. 2026 | 13:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Švici

    Pogačar s cmokom v grlu, o Rogličevi uganki razmišlja cel kolesarski svet

    Tadej Pogačar ima na švicarskih tleh privilegij, kakršnega ne bi dočakal nikjer drugje. O čem razmišlja Primož Roglič?
    Nejc Grilc 18. 6. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    Pogačar ostaja v rumenem na dirki po Švici, Rajoviću zmaga na dirki po Sloveniji

    Tadej Pogačar je še povečal prednost v skupnem seštevku na dirki po Švici.
    Miroslav Cvjetičanin 18. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odredba

    Ministrstvo: Učni načrti se bodo začeli uvajati septembra

    Na e-demokraciji predlaganega enoletnega zamika, o katerem tudi zavod za šolstvo ni nič vedel, ne bo.
    Špela Kuralt 18. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

    Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
    18. 6. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

    Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
    17. 6. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    RAST

    Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

    Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
    16. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PRIHODNOST

    Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    11. 6. 2026 | 14:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Rok Cajzek, skupina GIC

    Pozabljamo, da večji del računa pride po nakupu doma

    Kakovostna gradnja prihodnosti bo temeljila na stavbah, ki se zlahka prilagodijo novi namembnosti.
    Milka Bizovičar 19. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kdo bo nova zvezda slovenskega gospodarstva?

    Delove podjetniške zvezde že desetletje izpostavljajo podjetja, ki z inovacijami, razvojem in ambicijo postavljajo nove standarde poslovne odličnosti.
    18. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trendi

    Kako se je spremenilo gospodarstvo v desetletju

    Najizrazitejša sprememba je deindustrializacija, ki jo delno zakriva rast farmacevtske panoge.
    Nejc Gole 18. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Izgubljamo več kot 17 milijonov delovnih dni, kako daleč bo morala iti reforma?

    Absentizem ni samo družbeni, ampak že razvojni problem Slovenije, opozarja Ana Vodičar, ki poudarja, da nova pravila ne krnijo pravic zavarovancev.
    Barbara Hočevar 17. 6. 2026 | 17:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Trg umetnindražbaArt BaselDavid HockneyPablo Picasso

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V francoski knjižnici našli Mozartov rokopis

    Mozart je skladbe napisal za svojo učenko Marie-Louise-Philippine de Bonnieres de Guines, ki je bila odlična harfistka.
    19. 6. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Motokros

    Gajser se vrača na dirkališče iz otroštva

    Konec tedna VN Italije v motokrosu, Tim Gajser med premorom praznoval rojstni dan zaročenke. Lovi Romaina Febvra na tretjem mestu.
    Peter Zalokar 19. 6. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Legendarni Goldberger žaluje

    Avstrijsko smučarsko-skakalno družino je pretresla novica o smrti dolgoletnega trenerja in enega od najpomembnejših vzgojiteljev rdeče-belo-rdečih »orlov«.
    Miha Šimnovec 19. 6. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo v nogometu

    Barbarez po švicarski lekciji: Za slabo voljo imajo eno uro

    Selektor in kapetan Bosne in Hercegovine sta po bolečem porazu opozorila na naivne napake in pomen dvoboja s Katarjem.
    Blaž Potočnik 19. 6. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nad Moskvo črn dež, nad Črnim morjem pa droni

    Moskovčani se pritožujejo nad mastnimi lisami po ukrajinskem napadu na naftno rafinerijo. Rusija v Črnem morju z brezpilotniki zadela tovorni ladji.
    19. 6. 2026 | 11:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Legendarni Goldberger žaluje

    Avstrijsko smučarsko-skakalno družino je pretresla novica o smrti dolgoletnega trenerja in enega od najpomembnejših vzgojiteljev rdeče-belo-rdečih »orlov«.
    Miha Šimnovec 19. 6. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo v nogometu

    Barbarez po švicarski lekciji: Za slabo voljo imajo eno uro

    Selektor in kapetan Bosne in Hercegovine sta po bolečem porazu opozorila na naivne napake in pomen dvoboja s Katarjem.
    Blaž Potočnik 19. 6. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nad Moskvo črn dež, nad Črnim morjem pa droni

    Moskovčani se pritožujejo nad mastnimi lisami po ukrajinskem napadu na naftno rafinerijo. Rusija v Črnem morju z brezpilotniki zadela tovorni ladji.
    19. 6. 2026 | 11:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

    Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
    16. 6. 2026 | 13:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

    Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
    17. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRVA POMOČ

    Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

    Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
    16. 6. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

    Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
    15. 6. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    KULTURA

    Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

    Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

    Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GOSPODARSTVO

    Kaj zadržuje Slovenijo?

    Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

    Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
    15. 6. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

    Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
    15. 6. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

    Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

    Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

    Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
    16. 6. 2026 | 11:23
    Preberite več
    Promo
    Razno
    KULTURA

    Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo