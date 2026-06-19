Art Basel: že prvi dan milijonski zneski za Picassa in Hockneyja

Najpomembnejši umetnostni sejem Art Basel je ta teden debitiral s prodajo slike Pabla Picassa za osemmestni znesek, za več milijonov pa so prodali tudi delo angleškega slikarja Davida Hockneyja, ki je umrl prejšnji teden. Izbrana dela so prodali na dvodnevni zasebni razstavi, ki so se je lahko udeležili le premožni VIP-povabljenci. V četrtek se je sejem uradno odprl tudi za javnost, potekal pa bo do nedelje. Ekonomske analize kažejo, da se je svetovni trg umetnin po dveh letih upadanja ponovno pobral.

Na sejmu sodeluje 290 galerij iz 43 držav in teritorijev z vsega sveta. Gre za enega najpomembnejših dogodkov na področju prodaje in zbiranja umetnostnih del. Na dvodnevni zasebni dražbi je züriška galerija Hauser Wirth prodala Picassovo sliko iz leta 1963 Slikar in model v pokrajini (orig. Le peintre et son modele dans un paysage) za 35 milijonov dolarjev, kar je dobrih 30 milijonov evrov.

Organizatorji sejma Art Basel so letos v okviru iniciative Basel Exclusive prvič spodbudili galerije, naj njihova najpomembnejša dela prvič javno predstavijo na sejmu. Francoska galerija Almine Rech je za Picassovo delo zaslužila okoli šest milijonov dolarjev.

Obiskovalci sejma Art Basel si ogledujejo letošnjo razstavo. FOTO: Marleen Kaesebier/Reuters

Ameriška galerija Gray je prodala dve deli Davida Hockneyja, enega najpomembnejših slikarjev 20. in 21. stoletja, ki je prejšnji teden umrl v starosti 88 let. Galerija Gray je sliko notranjosti njegovega umetniškega ateljeja iz leta 2014 prodala za 8,5 milijona dolarjev (približno 7,4 milijona evrov).

Na sejmu so Hockneyjeva dela predstavile še druge galerije, tudi londonska Annely Juda, ki umetnikova dela prodaja že od devetdesetih let. Akrilna slika Ostrožniki na moji vrtni mizi, julij 2025 (orig. Delphiniums on My Garden Table, July 2025), ki prikazuje šopek cvetlic, ki ga je Hockney prejel za 88. rojstni dan, je na trgu za 12 milijonov dolarjev (dobrih deset milijonov evrov).

Prodajajo se predvsem večmilijonska dela

Umetniški direktor in član izvršne ekipe sejma Art Basel Vincenzo de Bellis je po navedbah tiskovne agencije AFP povedal, da je vzdušje na sejmu pozitivno in optimistično. »Zagotovo ne moremo zanikati vpliva negotovosti in geopolitične situacije, a smo doslej v zadnjih nekaj mesecih na umetnostnem trgu videli več pozitivnosti kot negativnosti,« je še povedal Bellis.

Glede na poročilo, ki sta ga za sejem Art Basel pripravila banka UBS in podjetje Arts Economics, se je svetovni trg umetnin leta 2025 po dveh letih upadanja ponovno pobral in zrasel za štiri odstotke. Njegova vrednost je lani dosegla približno 59,6 milijarde dolarjev (52 milijard evrov).

Zaradi negotovosti na svetovnem trgu so kupci leto začeli previdno, vendar se je povpraševanje v drugi polovici leta povečalo. Kljub temu poročilo ugotavlja, da je rast povpraševanja temeljila predvsem na dražbenih prodajah, ne pa tudi na prodaji v galerijah, ter na najdražjem segmentu trga – umetniških delih, katerih cena presega deset milijonov dolarjev.

Francoski umetnik William Mapan predstavlja svoje delo na sejmu Art Basel. FOTO: Marleen Kaesebier/Reuters

»Začetek leta je bil dokaj pozitiven. Na prodaj je bilo več pomembnejših in kvalitetnih zbirk,« je po navedbah AFP dejal Eric Landolt, vodja svetovalne službe za umetnost in zbirke pri UBS. Dodal je, da bodo morali biti pozorni na drugo polovico leta, ki bo v precej odvisna od geopolitične in gospodarske situacije.

Britanska dražbena hiša Christie's je v sredini maja v New Yorku zaslužila več kot 1,1 milijarde dolarjev (okoli 962 milijonov evrov). Na dražbi je med drugim prodala del zasebne zbirke ameriškega milijarderja in medijskega mogotca Samuela Irvinga Newhousa mlajšega, ki je umrl leta 2017.

Na sejmu Art Basel svoja dela predstavi več kot 4000 umetnikov. FOTO: Marleen Kaesebier/Reuters

V sredo se je vrvež na sejmu Art Basel nekoliko polegel, najpomembnejše prodaje so že sklenili v prvih dveh dneh, je za AFP povedal avstrijski trgovec z umetninami Thaddaeus Ropac. »Bolj sproščeno je, čeprav je še vedno precej 'transakcijsko',« je še dodal. Njegova galerija je v sredo zjutraj prodala risbe nemškega umetnika Georga Baselitza, potem ko je v torek med drugim prodala sliko francoskega slikarja in grafika Pierra Soulagesa za več kot tri milijone dolarjev (2,6 milijona evrov).