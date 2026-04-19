Umetnost se v aktualnih besedilih v priredni zvezi najpogosteje sopojavlja z besedo znanost. Pogosta sopojavitev teh dveh samostalnikov pa ni naključna. Pravzaprav sta že izvorno povezana, saj je pridevnik umeten (iz katerega je nastal tudi samostalnik umetnost) najprej pomenil narejen z znanjem, z umom, kot lahko preberemo v Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja. Podobno je v hrvaščini in češčini, prav tako lahko potegnemo vzporednico z nemškim kunst oziroma neknjižnim kunšt, ki ga najdemo tudi v naših slovarjih in ki v SSKJ2 usmerja na sopomenki umetnost, znanost.

Prav ta priredna zveza je del imena dveh institucij, ki ju splošna javnost pogosto zamenjuje ali vsaj ne ločuje – Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) in Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Nastanek Inštituta za slovenski jezik (danes imenovanega po njegovem ustanovitelju Franu Ramovšu) postavljamo v leto 1945 pod okriljem SAZU, leta 1981 pa se je skupaj z več drugimi inštituti združil v ZRC SAZU, katerega ustanoviteljica je bila SAZU.

Ta teden smo praznovali svetovni dan umetnosti, ki mu po mojem mnenju v javnosti ni bilo namenjene dovolj pozornosti. A tako je v današnjem času – nekaterim stvarem pozornosti ne posvečamo dovolj, drugim jo morda tudi po nepotrebnem namenjamo preveč. O vsem se seveda nikoli ne bomo strinjali, je pa dobro, da gojimo umetnost dialoga, ki naj ne (p)ostanejo samo kunštne besede.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Mija Michelizza.