Umrl je ameriški igralec Burt Young

V 84. letu starosti je umrl ameriški igralec Burt Young, ki se je v filmsko zgodovino zapisal z več vlogami Američanov z italijanskim poreklom, v spominu večine pa bo ostal kot Paulie Pennino, najboljši prijatelj Rockyja Balboe v filmski seriji Rocky. Ta vloga mu je že v prvem filmu prinesla nominacijo za oskarja za najboljšo stransko vlogo.

Igralec je preminil 8. oktobra v Los Angelesu, novico pa je javnosti oziroma časopisu New York Times šele to sredo sporočila njegova hči Anne Morea Steingieser, razloga za smrt pri tem ni navedla, piše britanski časnik The Guardian.

Burt Young FOTO: Brad Barket/AFP

Burt Young se je rodil kotv newyorški četrti Queens. V 50. letih prejšnjega stoletja je služil v ameriški mornarici, pozneje pa je študiral v igralskem studiu. Na televiziji in v filmih je igral predvsem Američane z italijanskimi koreninami.

Zaslovel je z vlogo Paulieja Pennina v filmu Rocky iz leta 1976 oziroma večkrat vinjenega mesarja in prijatelja Rockyja, ki ga je upodabljal Sylvester Stallone. Ta je njegovo delo oziroma tolčenje mesa v mesarskem skladišču vključil v svoj boksarski trening, so spomnili pri Guardianu.

Stallone se je v sredo poklonil svojemu nekdanjemu soigralcu in se ga spomnil kot dragocenega prijatelja: »Bil si neverjeten človek in umetnik, jaz in svet te bomo zelo pogrešali,« je zapisal na instagramu.