Umrl je Chuck Norris

Umrl je kultni ameriški igralec Chuck Norris, je danes potrdila njegova družina. Včeraj je bil nenadoma hospitaliziran, medtem ko je bil na enem od havajskih otokov. 86-letnik je bil menda še dan prej aktiven, zdravstvena težava naj bi nastopila nenadoma.

Kot Carlos Ray Norris se je rodil 10. marca 1940 v mestecu Ryan na jugu Oklahome, zvezne države v osrčju ZDA. Njegova mati Wilma Scarberry je umrla lani, stara 103 leta. Oče Ray je bil med drugo svetovno vojno vojak, po njej večinoma poklicni voznik, vendar je tako kot številni drugi veterani veliko pil. Njegovi pivski pohodi so menda včasih trajali po več mesecev.

O Norrisovih bolj daljnih prednikih obstaja več verzij. Večinoma so bili menda z Britanskega otočja, imel pa naj bi tudi kar nekaj indijanske krvi, natančneje krvi plemena Cherokee, ki ima tudi edini rezervat na ozemlju Oklahome. Kljub originalnemu imenu Carlos med Norrisovimi predniki ni nikogar iz špansko govorečega sveta.

Carlosov mlajši brat Aaron je producent, ki je soustvarjal marsikateri igralski projekt starejšega brata, najbolj je bil vpet v nastajanje legendarne televizijske serije Teksaški mož postave (Walker, Texas Ranger, 1993–2001). Živeli niso kaj prida dobro, saj oče ni bil ravno vzoren starš. Zaradi njegovega pijanskega vedenja je bil najstarejši sin Carlos vase zaprt, sramežljiv in ne preveč uspešen v šoli. Nič nenavadnega ni, da sta se starša, ko je bil star 16 let, ločila. Mati se je s tremi sinovi preselila najprej v Kansas in potem na zahod, v Kalifornijo.

Carlos se je z 18 leti se je namreč priključil vojaškemu letalstvu. Razporedili so ga v letalsko vojaško policijo, ki kljub imenu nima naloge samo skrbeti za red v vojnem letalstvu, ampak tudi varuje ameriška letalska oporišča, predvsem v tujini. Po osnovnem urjenju so ga poslali v letalsko oporišče Osan na zahodu Južne Koreje, kjer so Američani ostali po koncu korejske vojne v prvi polovici 50. let prejšnjega stoletja. V vojski je Carlos, kakor se spodobi, dobil vzdevek. Prijelo se ga je ime Chuck, pod katerim ga danes pozna vsak, ki je vsaj malo povohal filmsko akcijsko B-produkcijo 80. let in televizijsko v 90. letih 20. stoletja.

V Koreji se je seznanil z borilnimi veščinami, najprej s tangsudojem. Ta je korejska različica karateja, ki prihaja z Japonske, bolj natančno iz Okinave. V vojski se je naučil tudi juda, in ko se je vrnil v domovino, kjer so ga poslali v letalsko oporišče March v bližini Los Angelesa v Kaliforniji, je v borilnih veščinah že poučeval sovojake.

V civilno življenje je leta 1962 odkorakal s činom naddesetnika in v nasprotju s kakšnim drugim akcijskim herojem, ki je igral vojaka, na primer Sylvestrom Stallonom, se lahko pohvali, da je dejansko služil v vojski. Imel pa je srečo, da je bil v uniformi ravno v času brez večjih spopadov, med korejsko in vietnamsko vojno. Njegov mlajši brat Wieland ni imel take sreče, saj so ga vpoklicali med vietnamsko vojno in je tako kot tisoči drugih ameriških vojakov tam pustil življenje. Posmrtno je dobil vojaško odlikovanje srebrno zvezdo.

