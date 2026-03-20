  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Umrl je Chuck Norris

    Ameriški igralec je zaradi svojih vlog v akcijskih filmih postal tudi oseba v vicih.
    Chuck Norris FOTO: Jerry Markland/AFP
    Galerija
    Chuck Norris FOTO: Jerry Markland/AFP
    M. B., G. U.
    20. 3. 2026 | 15:12
    20. 3. 2026 | 15:33
    3:53
    A+A-

    Umrl je kultni ameriški igralec Chuck Norris, je danes potrdila njegova družina. Včeraj je bil nenadoma hospitaliziran, medtem ko je bil na enem od havajskih otokov. 86-letnik je bil menda še dan prej aktiven, zdravstvena težava naj bi nastopila nenadoma.

    Kot Carlos Ray Norris se je rodil 10. marca 1940 v mestecu Ryan na jugu Oklahome, zvezne države v osrčju ZDA. Njegova mati Wilma Scarberry je umrla lani, stara 103 leta. Oče Ray je bil med drugo svetovno vojno vojak, po njej večinoma poklicni voznik, vendar je tako kot številni drugi veterani veliko pil. Njegovi pivski pohodi so menda včasih trajali po več mesecev.

    O Norrisovih bolj daljnih prednikih obstaja več verzij. Večinoma so bili menda z Britanskega otočja, imel pa naj bi tudi kar nekaj indijanske krvi, natančneje krvi plemena Cherokee, ki ima tudi edini rezervat na ozemlju Oklahome. Kljub originalnemu imenu Carlos med Norrisovimi predniki ni nikogar iz špansko govorečega sveta.

    Carlosov mlajši brat Aaron je producent, ki je soustvarjal marsikateri igralski projekt starejšega brata, najbolj je bil vpet v nastajanje legendarne televizijske serije Teksaški mož postave (Walker, Texas Ranger, 1993–2001). Živeli niso kaj prida dobro, saj oče ni bil ravno vzoren starš. Zaradi njegovega pijanskega vedenja je bil najstarejši sin Carlos vase zaprt, sramežljiv in ne preveč uspešen v šoli. Nič nenavadnega ni, da sta se starša, ko je bil star 16 let, ločila. Mati se je s tremi sinovi preselila najprej v Kansas in potem na zahod, v Kalifornijo.

    Carlos se je z 18 leti se je namreč priključil vojaškemu letalstvu. Razporedili so ga v letalsko vojaško policijo, ki kljub imenu nima naloge samo skrbeti za red v vojnem letalstvu, ampak tudi varuje ameriška letalska oporišča, predvsem v tujini. Po osnovnem urjenju so ga poslali v letalsko oporišče Osan na zahodu Južne Koreje, kjer so Američani ostali po koncu korejske vojne v prvi polovici 50. let prejšnjega stoletja. V vojski je Carlos, kakor se spodobi, dobil vzdevek. Prijelo se ga je ime Chuck, pod katerim ga danes pozna vsak, ki je vsaj malo povohal filmsko akcijsko B-produkcijo 80. let in televizijsko v 90. letih 20. stoletja.

    V Koreji se je seznanil z borilnimi veščinami, najprej s tangsudojem. Ta je korejska različica karateja, ki prihaja z Japonske, bolj natančno iz Okinave. V vojski se je naučil tudi juda, in ko se je vrnil v domovino, kjer so ga poslali v letalsko oporišče March v bližini Los Angelesa v Kaliforniji, je v borilnih veščinah že poučeval sovojake.

    V civilno življenje je leta 1962 odkorakal s činom naddesetnika in v nasprotju s kakšnim drugim akcijskim herojem, ki je igral vojaka, na primer Sylvestrom Stallonom, se lahko pohvali, da je dejansko služil v vojski. Imel pa je srečo, da je bil v uniformi ravno v času brez večjih spopadov, med korejsko in vietnamsko vojno. Njegov mlajši brat Wieland ni imel take sreče, saj so ga vpoklicali med vietnamsko vojno in je tako kot tisoči drugih ameriških vojakov tam pustil življenje. Posmrtno je dobil vojaško odlikovanje srebrno zvezdo.

    Več sledi ...

    Razno
    Spremljamo dogajanje

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Prijava škode v nedeljo zvečer?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Več iz teme

    Chuck Norrissmrtigralec

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Igralec

    Umrl je Chuck Norris

    Ameriški igralec je zaradi svojih vlog v akcijskih filmih postal tudi oseba v vicih.
    20. 3. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Kje lahko spremljate volilne rezultate in analize?

    Osrednje tri slovenske televizije pripravljajo posebne volilne oddaje.
    20. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zunanje ministrstvo poklicalo izraelsko veleposlanico zaradi afere Black Cube

    Kakršni koli poskusi vplivanja na notranjepolitične procese so nesprejemljivi in nezdružljivi z načeli prijateljskih odnosov med državama, poudarja ministrstvo.
    20. 3. 2026 | 14:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gorivo

    Zaradi navala ponekod na črpalkah zmanjkuje goriva, zalog je sicer dovolj

    Posamične črpalke za nekaj ur ostajajo brez goriva, vendar je težava le v dostavi, ne v pomanjkanju zalog.
    20. 3. 2026 | 13:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    2. 3. 2026 | 16:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

    Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
    17. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo