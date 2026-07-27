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    Zanimivosti

    Umrl je Gunther von Hagens, znan kot dr. Smrt

    Izumitelj postopka ohranjanja trupel s pomočjo plastinacije je želel, da bi tudi njegovo telo po smrti šlo skozi ta postopek.
    Gunther von Hagens leta 2018 ob otvoritvi ene izmed svojih razstav v Londonu. Umrl je, star 81 let. FOTO: Daniel Leal Afp
    Galerija
    Gunther von Hagens leta 2018 ob otvoritvi ene izmed svojih razstav v Londonu. Umrl je, star 81 let. FOTO: Daniel Leal Afp
    STA
    27. 7. 2026 | 16:05
    27. 7. 2026 | 16:11
    3:08
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    V starosti 81 let je umrl ustvarjalec razstav plastiniranih človeških in živalskih teles Gunther von Hagens, poročajo tuje tiskovne agencije. Postopek plastinacije je izumil v 70. letih prejšnjega stoletja, razstavi po njegovi tehniki sta bili v preteklosti na ogled tudi v Ljubljani.

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    Zdrav duh v (silikonskem) telesu

    Novico so njegovi smrti so sporočili iz njegove družine, kjer so pojasnili, da je bila tudi njegova želja, da bi njegovo telo po smrti postalo na voljo za plastinacijo. »Njegova družina bo to željo spoštovala in izpolnila,« so zapisali v izjavi.

    Kako je postal dr. Smrt

    Von Hagens je bil anatom, predavatelj in podjetnik, ki se ga je prijel vzdevek dr. Smrt. Postopek plastinacije, ki ga je izumil v 70. letih prejšnjega stoletja, vključuje odstranjevanje vode in maščobe iz človeškega in živalskega tkiva ter njihovo nadomestitev s kemičnimi spojinami.

    Po tem postopku je nato prikazoval telesa v realističnih pozah, pri čemer je razkrival njihove mišice, okostja in notranje organe na razstavah, ki so privabljale milijone ljudi po vsem svetu, a so se občasno soočale tudi s pozivi k prepovedi. Soočil se je namreč z obtožbami, da gre za voajerizem in komercialni dobiček od smrti. Primeri, kot je bila leta 2002 obdukcija, ki so jo opravili v Londonu pred kamero in pred občinstvom, pa so to kontroverznost še okrepili.

    Njegovo razstavo Svetovi teles (Body Worlds) so leta 2006 uporabili tudi v prizoru iz filma o Jamesu Bondu Casino Royale.

     

    Mislec v Von Hagensovi različici. FOTO: Reuters
    Mislec v Von Hagensovi različici. FOTO: Reuters

    Rojen na Poljskem, odraščal v Vzhodni Nemčiji

    Von Hagens se je rodil 10. januarja 1945 na Poljskem ter odraščal v komunistični Vzhodni Nemčiji. Po poskusu pobega iz komunistične Nemčije je bil zaprt, a se je kasneje prebil v Zahodno Nemčijo, kjer je po študiju medicine leta 1977 izumil postopek za ohranjanje bioloških vzorcev.

    Von Hagens je umrl v petek, je sporočila njegova ekipa, ki ga je označila za pionirja, raziskovalca, izumitelja ter ikonoklastičnega in občasno kontroverznega misleca, ki je s svojim delom anatomijo približal širši javnosti.

    Njegova žena in sodelavka Angelina Whalley je zapisala, da je želel ljudem ponuditi vpogled pod kožo – ne iz želje po senzacionalizmu, temveč iz globokega prepričanja, da lahko poznavanje lastnega telesa prispeva k bolj ozaveščenemu, zdravemu in odgovornemu življenju.

    »Njegovo delo je bilo znanstveno, izobraževalno in globoko humanistično. Milijone ljudi je vodil k temu, da so svoja telesa videli v novi luči,« je dejala.

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