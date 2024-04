Umrl je Mile Ćulibrk, »kralj pleskavic«, pri nas vodja Čada pod Rožnikom

Sinoči je v Beogradu umrl 77-letni Mile Ćulibrk, tako imenovani »kralj pleskavic«, ki je del življenja preživel v Ljubljani in bil tesno povezan s košarko, natančneje z Olimpijo. Ćulibrk je nosil naziv kralj pleskavic zato, ker je pripravljal najboljše pleskavice v Beogradu. K njemu so prihajali iz vseh krajev regije, da bi pojedli dobro pleskavico, navaja srbski Blic.

Ćulibrk je v Ljubljano prišel leta 1971 in se najprej zaposlil v podjetju Daj-Dam, nato nekaj časa delal kot pomivalec posode v Kolovratu in delal v gostilni Livada. Leta 1976 se je zaposlil v gostišču Čad, enem od ljubljanskih sinonimov za balkansko kulinariko, ki ga je tudi vodil.

Močno je bil povezan tudi s košarkarskim klubom Olimpija. Košarkarji tega kluba v krizi so ga leta 1984 prosili, naj jim pomaga nazaj v prvo ligo. »Klubu sem posodil svoj obraz in trošil svoj denar, saj sem potoval na lastne stroške, je leta 2016 povedal za Slovenske novice.

Mile Čulibrk je pred izbrisom vodil gostilno Čad, nato pa pripravljal najboljše pleskavice v Beogradu. FOTO: Drago Perko

Leta 1992 je izvedel, da je izbrisan. »22 let stalnega prebivališča v Ljubljani. Nisem niti vedel, da sem izbrisan. Zakaj se nisem vrnil? Kako naj bi se, s čim? Nisem imel denarja, dokumentov, vzeli so mi stanovanje. Mislil sem, da si vreden toliko, kolikor daš. Žal ni bilo tako,« je pred tremi leti dejal v pogovoru z dopisnikom RTV Slovenija iz Beograda Boštjanom Anžinom.

Čez noč je ostal brez slovenskih dokumentov, stanovanja in denarja. Na pomoč sta mu priskočila nekdanja košarkarska zvezdnika Peter Vilfan in Jure Zdovc. Peter Vilfan mu je prinesel precej oblek, da se je lahko toplo oblekel, Jure Zdovc pa mu je ob snidenju dal tedanjih 500 ameriških dolarjev.

Po 23 letih se je Ćulibrk odločil, da se odpravi v Srbijo. Njegova družina je medtem pobegnila v Vojvodino, kjer je začela znova. Na to je bil dejansko obsojen tudi Čulibrk. Vedel je, da zna z ljudmi, peka mu ni bila tuja, zato je poskušal preživeti s kioski za hitro prehrano. Začel je v beograjskem predelu Dorčol, a so mu nepridipravi dvakrat požgali in izropali lokal. Pred več kot desetimi leti se je ustalil na vogalu Cvijićeve in Takovske, kjer je utrdil naziv kralj pleskavic.