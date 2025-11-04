Umrl je nekdanji podpredsednik ZDA Dick Cheney

Nekdanji republikanski podpredsednik ZDA Dick Cheney je včeraj umrl v 85. letu starosti, je za ameriške medije sporočila njegova družina. Cheney je bil podpredsednik v času predsedovanja Georgea W. Busha med letoma 2001 in 2009. Najbolj znan je bil kot osrednja osebnost v »vojni proti terorizmu« po napadih 11. septembra 2001 in kot zgodnji zagovornik invazije na Irak.

V svoji karieri je zasedal številne pomembne položaje. Bil je šef kabineta Bele hiše pod predsednikom Geraldom Fordom, preden je desetletje preživel v predstavniškem domu. Bil je tudi kongresnik Wyominga in minister za obrambo pod Georgeom W. Bushem st. ter nadzoroval ameriško vojaško operacijo v Zalivski vojni leta 1991.

Cheney se je rodil leta 1941 v Lincolnu v Nebraski. Odraščal je v Wyomingu, kjer se je že zgodaj začel zanimati za politiko in javne zadeve. Po končani srednji šoli se je vpisal na univerzo Yale, a tam ni dokončal študija. Leta 1965 je diplomiral iz politologije na Univerzi v Wyomingu, leta 1966 je tam tudi magistriral. Po magisteriju se na Univerzi v Wisconsinu vpisal na doktorski študij, ki ga ni dokončal.

Cheney se je leta 1964 poročil z Lynne Vincent Cheney, s katero je imel dve hčerki, Elizabeth in Mary. Obe očetovo dediščino nadaljujeta v politiki.

George W. Bush s takrat podpredsedniškim kandidatom Dickom Cheneyjem leta 2000. FOTO: Rick Wilking/Reuters

Cheneyjeva politična pot je bila pogosto predmet burnih razprav. Za svoje privržence je bil utelešenje odločnosti in varnosti, za kritike simbol sporne dobe ameriške zunanje politike.

Na zadnjih predsedniških volitvah v ZDA je Cheney dejal, da Donald Trump predstavlja največjo grožnjo ameriški republiki, na novembrskih predsedniških volitvah pa naj bi volil Kamalo Harris. Trump je v odzivu na svojem družbenem omrežju truth social takrat ostro napadel tako Cheneyja kot Harrisovo. Cheneyja je označil za republikanca le po imenu.

»V 248-letni zgodovini naroda ni bilo posameznika, ki bi bolj ogrožal našo republiko kot Donald Trump. Z lažmi in nasiljem je poskušal ukrasti zadnje volitve, da bi se obdržal na oblasti, potem ko so ga volivci zavrnili. Nikoli več mu ne moremo zaupati oblasti. Kot državljani imamo dolžnost, da postavimo državo nad strankarstvo in branimo ustavo,« je o Trumpu še dejal Cheney.