Umrl je norveški kralj Harald V.

»Z globoko žalostjo sporočamo, da je njegovo veličanstvo kralj Harald danes umrl. Kralj Harald V. je mirno umrl v univerzitetni bolnišnici v Oslu v petek ob 6.35 zjutraj,« je norveška kraljeva palača zapisala ob današnji smrti norveškega kralja Haralda V. Star je bil 89 let, njegov 53-letni sin, prestolonaslednik Haakon, ga je samodejno nasledil na prestolu. Haraldova žena, kraljica Sonja, Haakon in njegova žena Mette-Marit ter njuni odrasli otroci so večino včerajšnjega dne in noči preživeli ob njegovi postelji, mediji pa poročajo, da je Haakon čez noč bedel.

Ljudje se zgirnjajo pred kraljevo palačo v Oslu. FOTO: Dylan Martinez/ Reuters

Zastava na kraljevi palači v Oslu so spustili na pol droga. Ljudje se danes, že drugi dan zapored zgrinjajo pred kraljevo palačo v središču Osla in polagajo rože. Kot poroča AFP, ga tisti, ki so se tam zbrali, opisujejo kot »toplo osebo«, »kot vzornika in nekoga, ki je združeval ljudi, ne glede na to, ali so bili za monarhijo ali proti njej«, »bil je priljubljen na vseh področjih« in »predan vrednotam, ki so vključujoče v današnji norveški družbi«.

Proti palači prihaja vse več ljudi. FOTO: Dylan Martinez/ Reuters

Najstarejši evropski vladajoči monarh, kralj Harald, ki je na norveški prestol stopil leta 1991, je bil zadnjih deset dni, od 17. avgusta v bolnišnici v Oslu zaradi hemolitične anemije, stanja, ki ga povzroča nenormalno hitro uničenje rdečih krvničk, kar vodi v utrujenost in težko dihanje. V zadnjih letih je imel več zdravstvenih težav, predlani so mu vstavili srčni spodbujevalnik, moral je zmanjšati svoj uradni urnik. Vendar je vedno izključeval možnost abdikacije, češ da je pred norveškim parlamentom prisegel dosmrtno prisego.