Umrl kralj Oyo, ki je prestol zasedel pri komaj treh letih

V starosti 34 let je umrl Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV., tradicionalni kralj Toora na zahodu Ugande, ki je ob prihodu na prestol veljal za najmlajšega vladajočega monarha na svetu. Njegovo smrt je sinoči potrdil predsednik vlade kraljestva Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki. Vzroka smrti uradno še niso sporočili.

Oyo je kralj postal septembra 1995, star le tri leta, potem ko je nekaj tednov prej umrl njegov oče, kralj Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III. Zaradi njegove mladosti so kraljestvo v prvih letih vodili regenti, sam pa je dolžnost prevzel potem, ko je postal polnoleten. Njegov prihod na prestol je zaradi nenavadne starosti pritegnil precejšnjo pozornost tudi zunaj Ugande.

Kraljestvo Tooro je eno izmed tradicionalnih kraljestev v Ugandi. Tovrstne institucije so bile v državi odpravljene v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, znova pa so jih dovolili v začetku devetdesetih let. Njihovi vladarji danes nimajo izvršne ali zakonodajne oblasti in ne smejo sodelovati v strankarski politiki, ohranjajo pa pomembno kulturno in simbolno vlogo.

Oyo je v skoraj 31 letih na prestolu skušal svojo predvsem ceremonialno vlogo povezovati tudi z družbenimi vprašanji. Zavzemal se je za mlade, izobraževanje in javno zdravje. Leta 2016 ga je program Združenih narodov UNAIDS imenoval za kulturnega zagovornika boja proti virusu HIV in aidsu med mladimi v vzhodni in južni Afriki. Takrat je med drugim pozival k preprečevanju novih okužb in večji odgovornosti moških pri preprečevanju prenosa virusa z matere na otroka.

Pred smrtjo je bil po navedbah ugandskih oblasti hudo bolan in se je zdravil v tujini. Podrobnosti o bolezni niso bile javno objavljene. Vodstvo Toora je ob potrditvi smrti prebivalce pozvalo k miru in enotnosti ter sporočilo, da je nasledstvo prestola zagotovljeno. Kralj naj bi sicer imel potomca, a bodo njegovo identiteto pa bodo skladno s tradicijo razkrili pozneje.

S smrtjo kralja Oya se tako zaključuje nenavadno dolga vladavina človeka, ki je večino svojega življenja preživel na prestolu: krono je podedoval kot triletni otrok, umrl pa le nekaj tednov pred 31. obletnico svojega ustoličenja.