  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Umrla je igralka in trikratna nominiranka za oskarja Diane Ladd

    Diane Ladd je leta 1974 zaigrala v filmu Martina Scorseseja Alice ne živi več tukaj. Novico o smrti igralke je sporočila njena hči Laura Dern.
    Igralka Diane Ladd leta 2014 na premieri filma Divja. FOTO: Danny Moloshok/Reuters
    Galerija
    Igralka Diane Ladd leta 2014 na premieri filma Divja. FOTO: Danny Moloshok/Reuters
    R. I.
    4. 11. 2025 | 07:41
    4. 11. 2025 | 08:16
    3:15
    A+A-

    Ameriška igralka in trikratna nominiranka za oskarja Diane Ladd, znana po vlogah od drzne natakarice v filmu Alice ne živi več tukaj (1974) do pretkane matere v filmu Divji v srcu (1990), je umrla pri 89 letih.

    image_alt
    Woody Allen o Diane Keaton: Pustite jo. Naj nosi, kar hoče.

    Smrt Laddove je v ponedeljek sporočila njena hči, igralka Laura Dern, ki je v izjavi zapisala, da je njena mati in filmska igralka umrla doma v mestu Ojai v Kaliforniji. Dernova, ki je mater označila za svojo junakinjo, ni navedla vzroka smrti, piše AP.

    »Bila je najčudovitejša hči, mati, babica, igralka, umetnica in sočutna duša, kakršno bi lahko ustvarile le sanje,« je zapisala Dernova skupaj s sestro Diane Elizabeth Dern. »Bili sva blagoslovljeni, da sva jo imeli. Zdaj leti s svojimi angeli.«

    Laddova je bila nadarjena komična in dramska igralka, ki je imela dolgo kariero na televiziji in v gledališču, preden se je uveljavila v filmu Martina Scorseseja Alice ne živi več tukaj. Za vlogo ostre in neposredne Flo je prejela nominacijo za oskarja za stransko igralko. V naslednjih desetletjih je zaigrala v številnih filmih.

    Igralka Laura Dern z mamo Diane Ladd. FOTO: Danny Moloshok/ Reuters
    Igralka Laura Dern z mamo Diane Ladd. FOTO: Danny Moloshok/ Reuters

    Od Shakespeara do sodobnih vlog

    Rojena kot Rose Diane Ladner v Laurelu v Mississippiju je že zgodaj kazala igralski talent. Kariero je začela v petdesetih letih prejšnjega stoletja na televiziji, v serijah, kot so Perry Mason, Gunsmoke in The Big Valley. Do sredine 70. let je postala uveljavljena igralka, znana po svoji vsestranskosti – vse od Shakespeara do sodobnih vlog.

    Med njenimi številnimi filmskimi dosežki so Kitajska četrt (1974), Prave barve (1998) ter Divji v srcu in Divja vrtnica (1991), v katerih je igrala skupaj s svojo hčerko. Divji v srcu je bil eden njenih najljubših filmov, režiral pa ga je David Lynch. Med drugim je prejel zlato palmo v Cannesu.

    Laddova je igrala tudi v televizijskih serijah, med drugim v seriji ER (1996–1997), Dotik angela (2000) in Alice (1976–1985), nadaljevanju filma Alice ne živi več tukaj.

    Laddova je bila z umetnostjo povezana tudi po družinskih vezeh. Njen sorodnik je bil pisatelj Tennessee Williams, avtor gledališke igre Tramvaj Poželenje, njen prvi mož Bruce Dern pa nominiranec za oskarja. Poročena je bila tudi z Williamom A. Sheom ml. Ko se je končal njen drugi zakon, je Laddova dejala, da ji noben izmed soprogov ni znal izkazovati ljubezni.

    Njen tretji mož, pisatelj in nekdanji direktor podjetja PepsiCo Robert Charles Hunter, je umrl lani, po 25 letih zakona.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po sledeh denarja

    Koliko milijonov evrov je že šlo za romsko problematiko?

    Pogledali smo, koliko so prejele občine in koliko različna romska društva.
    Pija Kapitanovič 3. 11. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Plače so v Avstriji višje, življenje mirnejše, stanovanja dostopna

    Ekonomija pogosto pozablja, da kapital sam po sebi ne ustvarja ničesar. Kapital potrebuje ljudi, tiste, ki znajo z njim nekaj narediti.
    3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    filmsmrtigralkaoskarjiDiane LaddLaura Dern

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Zdesetkani LA Lakers brez Dončića in Jamesa do zmage v Portlandu

    Slovenski as ni igral zaradi poškodbe spodnjega dela leve noge, zaradi bolečin v mišicah je manjkal Reaves, Jamesovi odsotnosti pa botruje išias.
    4. 11. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Balkanska preizkušnja za Evropo

    Uspeh prihodnje širitve postaja vse bolj odvisen od stanja Unije.
    Peter Žerjavič 4. 11. 2025 | 07:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Slovo

    Umrla je igralka in trikratna nominiranka za oskarja Diane Ladd

    Diane Ladd je leta 1974 zaigrala v filmu Martina Scorseseja Alice ne živi več tukaj. Novico o smrti igralke je sporočila njena hči Laura Dern.
    4. 11. 2025 | 07:41
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Preplet človeških usod z različnih koncev sveta

    Miha Lampreht je napisal Vrij, literarni prvenec, ki je sočen mednarodni vohunski triler.
    Zdenko Matoz 4. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Turizem

    Premožni turisti z oddaljenih trgov se za meje ne menijo

    Od 70 do 75 odstotkov turistov v okviru enega potovanja ali počitnic obišče več držav in več mikrodestinacij v eni državi.
    4. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Slovo

    Umrla je igralka in trikratna nominiranka za oskarja Diane Ladd

    Diane Ladd je leta 1974 zaigrala v filmu Martina Scorseseja Alice ne živi več tukaj. Novico o smrti igralke je sporočila njena hči Laura Dern.
    4. 11. 2025 | 07:41
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Preplet človeških usod z različnih koncev sveta

    Miha Lampreht je napisal Vrij, literarni prvenec, ki je sočen mednarodni vohunski triler.
    Zdenko Matoz 4. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Next
    Turizem

    Premožni turisti z oddaljenih trgov se za meje ne menijo

    Od 70 do 75 odstotkov turistov v okviru enega potovanja ali počitnic obišče več držav in več mikrodestinacij v eni državi.
    4. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo