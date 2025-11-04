Umrla je igralka in trikratna nominiranka za oskarja Diane Ladd

Ameriška igralka in trikratna nominiranka za oskarja Diane Ladd, znana po vlogah od drzne natakarice v filmu Alice ne živi več tukaj (1974) do pretkane matere v filmu Divji v srcu (1990), je umrla pri 89 letih.

Smrt Laddove je v ponedeljek sporočila njena hči, igralka Laura Dern, ki je v izjavi zapisala, da je njena mati in filmska igralka umrla doma v mestu Ojai v Kaliforniji. Dernova, ki je mater označila za svojo junakinjo, ni navedla vzroka smrti, piše AP.

»Bila je najčudovitejša hči, mati, babica, igralka, umetnica in sočutna duša, kakršno bi lahko ustvarile le sanje,« je zapisala Dernova skupaj s sestro Diane Elizabeth Dern. »Bili sva blagoslovljeni, da sva jo imeli. Zdaj leti s svojimi angeli.«

Laddova je bila nadarjena komična in dramska igralka, ki je imela dolgo kariero na televiziji in v gledališču, preden se je uveljavila v filmu Martina Scorseseja Alice ne živi več tukaj. Za vlogo ostre in neposredne Flo je prejela nominacijo za oskarja za stransko igralko. V naslednjih desetletjih je zaigrala v številnih filmih.

Igralka Laura Dern z mamo Diane Ladd. FOTO: Danny Moloshok/ Reuters

Od Shakespeara do sodobnih vlog

Rojena kot Rose Diane Ladner v Laurelu v Mississippiju je že zgodaj kazala igralski talent. Kariero je začela v petdesetih letih prejšnjega stoletja na televiziji, v serijah, kot so Perry Mason, Gunsmoke in The Big Valley. Do sredine 70. let je postala uveljavljena igralka, znana po svoji vsestranskosti – vse od Shakespeara do sodobnih vlog.

Med njenimi številnimi filmskimi dosežki so Kitajska četrt (1974), Prave barve (1998) ter Divji v srcu in Divja vrtnica (1991), v katerih je igrala skupaj s svojo hčerko. Divji v srcu je bil eden njenih najljubših filmov, režiral pa ga je David Lynch. Med drugim je prejel zlato palmo v Cannesu.

Laddova je igrala tudi v televizijskih serijah, med drugim v seriji ER (1996–1997), Dotik angela (2000) in Alice (1976–1985), nadaljevanju filma Alice ne živi več tukaj.

Laddova je bila z umetnostjo povezana tudi po družinskih vezeh. Njen sorodnik je bil pisatelj Tennessee Williams, avtor gledališke igre Tramvaj Poželenje, njen prvi mož Bruce Dern pa nominiranec za oskarja. Poročena je bila tudi z Williamom A. Sheom ml. Ko se je končal njen drugi zakon, je Laddova dejala, da ji noben izmed soprogov ni znal izkazovati ljubezni.

Njen tretji mož, pisatelj in nekdanji direktor podjetja PepsiCo Robert Charles Hunter, je umrl lani, po 25 letih zakona.