Umrla je kanadska pionirka spolne vzgoje

Pri 93 letih starosti je v Torontu umrla Sue Johanson, ki je desetletja kanadsko in ameriško občinstvo navduševala z jasnimi nasveti o spolnosti. Njena televizijska oddaja Sunday Night Sex Show je bil uspešnica v njeni domovini in tudi v ZDA.

Johansonova, ki je bila po poklicu medicinska sestra, je leta 1970 odprla eno od prvih klinik za kontracepcijo v Torontu, in sicer na srednji šoli svoje hčerke. Vodila jo je dve desetletji, prav tam pa je spoznala, da želi poučevati spolno vzgojo. Svoje poklicno življenje je posvetila destigmatizaciji spolnosti in spodbujanju varnih spolnih praks.

Leta 1984 je dobila tudi svojo dveurno tedensko oddajo na radijski postaji v Torontu, potekala je v živo, od tam pa je preskočila na televizijo in začela voditi nedeljsko oddajo o spolnosti (Sunday Night Sex Show), ki je bila na sporedu skoraj deset let, med letoma 1996 do 2005. Bila je tako priljubljena, piše britanski BBC, da je od leta 2002 do 2008 vodila tudi ameriško različico Pogovori s spolnosti s Sue Johanson (Talk Sex With Sue Johanson). Oddajo so predvajali v 23 državah, vključno z Evropo in Brazilijo.

Nacionalno bogastvo

Johansonova je postala priljubljena televizijska voditeljica zaradi svojega odprtega pristopa k pogovoru o spolnosti in užitku, duhovitosti in medicinske verodostojnosti. Z gledalci, ki so jo poklicali v studio, je govorila o kontracepciji in mladostniški nosečnosti, spolnih igračkah, masturbaciji pa o fetiših, homoseksualnosti in drugih vidikih spolnosti. Nobena tema zanjo ni bila tabu kljub jeznim telefonskim klicem in medijskim zapisom tistih, ki se z njo niso strinjali. Nekoč je izjavila, da je pohotnost lepa. Johansonova je tudi avtorica treh knjig, v kanadskih šolah pa je predavala tisočem najstnikov in mladih odraslih.

Leta 2000 je kot »močna in uspešna zagovornica spolne vzgoje« prejela kanadski red, eno najvišjih civilnih odlikovanj v državi. Med drugim je v utemeljitvi pisalo, da je s poslušanjem brez obsojanja in z odkritimi odgovori pomagala Kanadčanom izboljšati razumevanje spolnosti in sposobnost sprejemanja pametnih zdravstvenih odločitev.

Lisa Rideout, režiserka dokumentarca Seks s Sue iz leta 2022, se ji je poklonila na instagramu: »Sue je bila neverjetna, neustavljiva sila. Utirala je pot temu, kako danes govorimo o seksu in spolnosti, ne da bi se bali razbiti tabuje in podreti konservativna stališča. Kanada je izgubila nacionalno bogastvo, a njena zapuščina bo še dolgo prinašala pozitivne spremembe.«