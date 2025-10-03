Slovo Patricie Routledge, odmevajo njene zadnje besede o staranju in sprejemanju

V 97. letu je umrla britanska igralka Patricia Routledge, nepozabna v vlogi snobovske Hyacinth Bucket v britanski televizijski seriji Fina gospa (Keeping up Appearances) iz prve polovice 90. let minulega stoletja. Ta, danes klasičen televizijski humoristični lik je še sama označila za pošast. Ljubitelji serije dobro pomnijo, da je bilo njen priimek potrebno izgovoriti »Bouquet«.

V realnem življenju je dosegla več naslovov, po kakršnih je televizijska Hyacinth le koprnela: leta 1993 je bila imenovana za častnico reda britanskega imperija, leta 2004 za poveljnico reda britanskega imperija, leta 2017 pa je prejela še naziv dame.

Ihralska zasedba produkcije Fina gospa, Keeping up Appearances, 1990–95. FOTO: promocijsko gradivo

Kariero začela na odru, sledila sta televizija in film

Novico o njeni smrti je javnosti posredoval njen agent. »Z globoko žalostjo sporočamo, da je danes zjutraj mirno v spanju preminila Patricia Routledge. Ob njej so bili njeni najbližji,« je zapisal.

Routledgeova se je rodila 17. februarja 1929 v Birkenheadu na severu Anglije. Po študiju angleške književnosti na Univerzi v Liverpoolu se je izpopolnjevala na znameniti gledališki šoli Bristol Old Vic. Kariero je začela na odru, nato pa hitro osvojila tudi televizijo in film.

Njena vsestranskost jo je pripeljala na West End in Broadway, kjer je leta 1968 prejela prestižno nagrado tony ter kasneje tudi nagrado Laurence Olivier. Poleg nepozabne Hyacinth je blestela v televizijskih monologih Alana Bennetta (Talking Heads) in drugih britanskih produkcijah.

Pogled na življenje in starost »Ta ponedeljek bom dopolnila 95 let,« je povedala lani, te njene zadnje javne izjave o staranju pa danes obuja portal The Independent. »V mlajših letih me je pogosto prežemala skrb – skrbelo me je, da nisem dovolj dobra, da me nihče ne bo več najel, da ne bom izpolnila materinih pričakovanj. Zdaj pa se moji dnevi začenjajo mirno in končujejo s hvaležnostjo.« Priznavala je, da se je njeno življenje začelo oblikovati šele v štiridesetih letih, ko je nastopala »na odrih v provincah, v radijskih igrah in v produkcijah londonskega West Enda«. Kljub temu se je še vedno počutila izgubljeno in je »iskala dom v sebi, ki ga še ni povsem našla«. »Staranje ni zadnje dejanje. Lahko je najlepše poglavje – če si le dovolite znova zacveteti,« je prepričala.

Gospodinja, ki je utelešala britansko povzpetništvo in snobizem

V seriji Fina gospa, s katero je začela pri svojih 50 letih, je upodobila komični lik angleške gospodinje. »Hyacinth je prava pošast in zelo sem uživala v njeni upodobitvi,« je pred časom dejala za BBC. Serija je bila na sporedu med letoma 1990 in 1995, Routledgeova pa je bila za vlogo dvakrat nominirana za nagrado bafta.

Ena podrobnosti iz njenega življenja je tudi, da se je pri 60. letih začela učiti italijansko, zato da bi lahko operne arije prepevala v izvirniku. Ljubitelji Fine gospe se nedvomno spomnijo, da je tudi kot Hyacinth ljubila opero, a je s svojim zgrešenim posluhom zgolj strašila prisotne, predvsem soseda, pianista Emmetta Hawkswortha, ki ga je igral David Griffin.

»Tudi pri 96 letih Patricijina strast do dela in povezovanja z živim občinstvom ni pojenjala, medtem ko so jo nove generacije občinstva še naprej odkrivale skozi njene priljubljene televizijske vloge,« je danes še zapisal njen agent.

Nikoli se ni poročila in ni imela otrok, zasebno življenje pa je živela mirno v Chichesterju, kjer je bila tesno povezana z lokalno skupnostjo. Zapustila bogato umetniško zapuščino, njen značaj in humor pa bosta ostala del spomina gledalcev po vsem svetu.