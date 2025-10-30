Umrla Maria Riva, hči filmske legende Marlene Dietrich

V 101. letu starosti je umrla Maria Riva, igralka, pisateljica in hči ene največjih filmskih ikon 20. stoletja Marlene Dietrich. Umrla je 29. oktobra na domu svojega sina v kraju Gila v ameriški zvezni državi Nova Mehika. Novico je potrdil njen sin Peter Riva, piše Washington Post. Umrla naj bi v spanju.

Maria Riva je kot edinka slavne nemško-ameriške igralke odraščala v svetu, kjer je bilo življenje prepleteno s filmskimi studii in zahtevno osebnostjo matere. Že kot otrok je spremljala snemanja hollywoodskih klasik, a je kasneje pogosto govorila o tem, da je bila materina neizprosna želja po popolnosti in pozornosti tudi veliko breme.

Riva se je rodila 13. decembra 1924 v Berlinu kot Maria Elisabeth Sieber. Njen oče je bil filmski asistent Rudolf Sieber. Z Dietrichovo sta imela nenavadno razmerje, ki je trajalo vse do njegove smrti. Riva je pozneje pogosto opisovala njuno družinsko življenje kot svet, v katerem je bilo vse podrejeno materini karieri in njeni javni podobi.

Marlene Dietrich s hčerjo Mario Riva leta 1952. FOTO: Bridgeman Images Bridgeman Images/Reuters

Kot otrok je nastopila v nekaj filmih, med drugim v The Scarlet Empress (1934), kjer je zaigrala mlado, medtem ko je odraslo vlogo odigrala njena mati. Po kratkem zakonu z igralcemse je Riva preselila v New York, kjer je igrala v gledališču in nastopala za ameriške vojake v Evropi. Leta 1947 se je poročila s scenografom, s katerim je ostala poročena do njegove smrti leta 1999. Imela sta štiri sinove, med njimi tudi, uglednega hollywoodskega scenografa.

Čeprav se je pozneje oddaljila od igralskega sveta, je ostala povezana z materjo – kot njena pomočnica, spremljevalka in pogosto skrbnica v poznejših letih. V biografiji o materi iz leta 1993 je Riva opisala, kako je Dietrichova, nekoč simbol glamurja in moči, starost dočakala osamljena in odvisna od zdravil.

»Odrasla sem v svetu, kjer so bili vsi lepi, vsi bogati, vsi so imeli vse, kar si ljudje po vsem svetu želijo, a nihče ni bil zares srečen. Naučila sem se zelo dragocene lekcije, da ni pomembno, kako so stvari videti na površini,« je nekoč dejala Riva.

Svojo življenjsko izkušnjo je strnila v misel, ki je zaznamovala njeno delo: »Lepota, moč in slava ne smejo biti opravičilo za ravnanja, ki prizadenejo druge.« S tem je postavila močan kontrapunkt bleščečemu mitu o Marlene Dietrich in obenem ustvarila iskren portret zapletene vezi med materjo in hčerjo.