Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

V starosti 89 let sta umrli dvojčici Ellen in Alice Kessler, nemški televizijski zvezdnici – plesalki, pevki in igralki –, ki sta v povojnih desetletjih zasloveli v mednarodnem prostoru, v Italiji denimo z vsem znanim zimzelenim Da-da-un-pa, poroča Ansa. Umrli sta v Grünwaldu pri Münchnu. V kolektivni spomin sta prodrli tudi s pesmijo La notte è piccola in televizijskimi skeči.

Po navedbah nemškega časnika Bild naj bi dvojčici storili asistirani samomor – prakso, ki je v Nemčiji pod določenimi pogoji dovoljena. Policijo so o smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.

Rodili sta se leta 1936 v Nerchauu v Saški, blizu Leipziga. Prav tam sta že kot deklici začeli nastopati v baletu tamkajšnje opere. Leta 1952 sta pri šestnajstih letih zapustili Nemško demokratično republiko in se preselili v Zahodno Nemčijo, v Düsseldorf, kjer se je začela njuna kariera, ki ju je nato vodila na nastope po vsem svetu, tudi z zvezdniki, kot sta Frank Sinatra in Fred Astaire.

Po pisanju Bilda sta v oporoki zapisali, naj bosta po upepelitvi shranjeni v isti žari. V Grünwaldu sta živeli v hiši, druga ob drugi, v dveh sosednjih stanovanjih, ločenih le s premično steno.