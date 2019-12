Beseda univerza na portalu Fran.

Minule besede tedna



Evakuácija



Zíd



Bránje

V minulem tednu je Univerza v Ljubljani praznovala svoj 100. rojstni dan – 3. decembra 1919 je slavist dr. Fran Ramovš izvedel prvo predavanje na novoustanovljeni univerzi. Govoril je o slovenščini, natančneje o zgodovinski slovnici. Osrednja slovenska alma mater nas je ob številnih zanimivih dogodkih razveselila tudi s predstavitvijo sodelovanja v projektu EUTOPIA. Tradicija v koraku s sodobnostjo torej.Kot lahko preberemo v Slovenskem etimološkem slovarju, smo besedo univerza v slovenski jezik prevzeli iz latinščine (lat. universitas v pomenu 'skupnost, bratovščina'). SSKJ 2 poleg osnovnega pomena besede (najvišja izobraževalna in znanstvenoraziskovalna visokošolska ustanova) navaja še dva podpomena: univerza kot izobraževalni proces (končati univerzo) in kot poslopje te ustanove (študenti so se zbrali pred univerzo).Toda ni le univerza tista, ki praznuje 3. decembra. Na ta dan se javnosti vsako leto predstavi tudi letni prirastek slovarskega portala Fran. Očitno je to res datum, ki diši po slovenskem jeziku – morda se bomo z njegovo pomočjo lažje upirali pocukrani angleščini, ki se s poudarjanjem modernizacije tako vztrajno rine v naše visoko šolstvo. Začelo se je s slovenščino, naj se z njo tudi nadaljuje.***Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Urška Vranjek Ošlak.