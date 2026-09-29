Univerze odpirajo nove študije: po novem diploma tudi iz videoiger

Slovenske univerze z novim študijskim letom uvajajo več novih študijskih programov, ki skušajo slediti potrebam in trendom tudi v gospodarstvu. Letošnji bruci so se lahko prvič letos vpisali denimo na Biofarmacevtsko inženirstvo v Ljubljani, Inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj na Obali ter Razvoj videoiger in razširjenih resničnosti v Novem mestu, diplomanti pa na magistrski študij Bioekonomika in Bioinformatika v Ljubljani. Zakaj so jih uvedli in kje bodo na teh področjih izobraženi kadri najbolj dragoceni? Sogovorniki z različnih fakultet poudarjajo, da so nove programe uvedli bodisi zaradi potreb, ki vladajo na trgu in v družbi, pa tudi zato, ker imajo podobne smeri že nekaj let drugje po Evropi in je treba v korak s časom. Tudi odziv študentov na nove programe, ki so pogosto ...