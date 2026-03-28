    Ura se bo premaknila, a nekatere države čas določajo po svoje

    V praksa države pogosto določajo čas po svoje, tudi zaradi zgodovine, politike ali udobja.
    Zemlja je razdeljena na 360 stopinj, dan pa ima 24 ur, kar pomeni, da naj bi vsakih 15 stopinj pomenilo eno uro razlike. FOTO: Arhiv Dela
    Galerija
    Zemlja je razdeljena na 360 stopinj, dan pa ima 24 ur, kar pomeni, da naj bi vsakih 15 stopinj pomenilo eno uro razlike. FOTO: Arhiv Dela
    R. I.
    28. 3. 2026 | 14:30
    Zadnjo nedeljo v marcu, ko v Evropi prehajamo na poletni čas, uro ob 2. zjutraj premaknemo eno uro naprej. Večina ljudi danes sploh ne opazi več premika, saj pametne naprave zamik samodejno prilagodijo, vsakdan pa teče naprej. Za vsem tem pa se skriva precej bolj zapleten in pogosto nelogičen sistem.

    Kmalu bomo premaknili uro na poletni čas – pa je to še smiselno?

    Časovni pasovi naj bi temeljili na koordiniranem univerzalnem času (UTC), ki izhaja iz ničelnega poldnevnika. Zemlja je razdeljena na 360 stopinj, dan pa ima 24 ur, kar pomeni, da naj bi vsakih 15 stopinj pomenilo eno uro razlike. V teoriji torej jasen in matematično urejen sistem. V praksi pa države pogosto določajo čas po svoje, tudi zaradi zgodovine, politike ali udobja, piše Euronews portal. 

    Eden najbolj znanih primerov je Španija. Geografsko bi večina države sodila v isti časovni pas kot Združeno kraljestvo ali Portugalska (UTC+0), a že od druge svetovne vojne dalje uporablja srednjeevropski čas (UTC+1). Odločitev sega v leto 1942, ko je diktator Francisco Franco uro uskladil z nacistično Nemčijo. Čeprav so pozneje obstajali predlogi za vrnitev na »naravni«čas, do spremembe ni prišlo.

    Na drugi strani sveta čas prilagajajo celo turistični izkušnji. Maldivi uradno uporablja čas UTC+5, vendar številni luksuzni resorti gostom priporočajo, naj uro premaknejo za dodatno uro naprej. Tako si zagotovijo daljše večere in bolj privlačen urnik aktivnosti, od jutranje joge do večerje ob sončnem zahodu.

    Kitajska uporablja le en čas

    Še bolj radikalno poenostavitev najdemo na Kitajskem.. Kljub temu da se država geografsko razprostrita čez pet časovnih pasov, uporablja le pekinški čas (UTC+8). Medtem ko to večini prebivalstva na vzhodu ne povzroča težav, je na zahodu razlika med uradnim in sončnim časom precejšnja. V nekaterih regijah zato uporabljajo celo dvojni sistem, uradni in lokalni čas.

    Nepal je svoj čas določil glede na lokalni sončni čas v Katmanduju, torej glede na to, kdaj je sonce najvišje nad prestolnico. FOTO: Afp
    Nepal je svoj čas določil glede na lokalni sončni čas v Katmanduju, torej glede na to, kdaj je sonce najvišje nad prestolnico. FOTO: Afp

    Posebnost predstavlja tudi Nepal, kjer ura ne zaostaja ali prehiteva za celo uro, temveč za 45 minut (UTC+5:45). Ta nenavadna odločitev izhaja iz zgodovinskega lokalnega časa, vezanega na prestolnico Katmandu. Nepal je svoj čas določil glede na lokalni sončni čas v Katmanduju, torej glede na to, kdaj je sonce najvišje nad prestolnico. Ta čas je bil približno UTC+5:41:16. Ko so ga kasneje zaokrožili, so izbrali +5:45, ne +5:30, da bi ohranili svojo »lastno« časovno identiteto.

    Zakaj ne enako kot sosedi? Sosednja Indija uporablja UTC+5:30, Kitajska pa UTC+8. Nepal bi se lahko enostavno prilagodil eni od teh velikih držav, a se je odločil za samostojno rešitev. Gre tudi za simbol neodvisnosti. Nepal ne izstopa le po času, ampak tudi po koledarju. Uporabljajo Vikram Samvat, ki je približno 56–57 let pred gregorijanskim koledarjem.

    Kje lahko preskočimo 24 ur

    Čeprav pogosto mislimo, da je največja zmeda povezana s poletnim časom, pa je pravi časovni izziv za vse, ki tja potujejo, Avstralija. Tam posamezne zvezne države same odločajo, ali bodo uro premikale ali ne. Tako lahko ista država hkrati uporablja več različnih časov, ki se glede na letni čas še dodatno spreminjajo.

    Podobno raznolika je praksa tudi v Združenih državah Amerike, kjer večina držav uporablja poletni čas, izjema pa sta Arizona in Havaji. Razlogi so pragmatični: v vroči puščavski Arizoni je smiselno, da se dan začne prej, na Havajih pa so razlike med dolžino dneva skozi leto tako majhne, da premikanje ure nima posebnega učinka.

    Morda najbolj fascinanten primer pa ponuja mednarodna datumska meja. Ta poteka na nasprotni strani Zemlje od ničelnega poldnevnika in določa, kje se koledarski dan zamenja. V Tihem oceanu med Ameriško Samoo in Samoo, ki sta oddaljeni le okoli 200 kilometrov, lahko tako »preskočimo« kar 24 ur, preprosto s prečkanjem meje.

