    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    FOTO: Bauhaus
    Galerija
    FOTO: Bauhaus
    Promo Delo
    24. 3. 2026 | 16:08
    7:18
    A+A-

    Če ste imeli občutek, da nas je letos pomlad malo prehitela, niste edini. En dan še zimska bunda, naslednji dan pa sonce, ki te zvabi ven – in kar naenkrat pogled na vrt, ki ti močno zviša pritisk. Trava je čisto trda in na pol posušena, po kotih so ostanki listja, vrtno pohištvo pa je videti, kot da je prezimilo v filmu o apokalipsi.

    Dobra novica? Tudi če se je pomlad že začela, ste še vedno pravočasni, da ujamete glavni del sezone. Če zdaj naredite nekaj pametnih korakov, boste pozneje delali manj, imeli lepši rezultat in, kar je najpomembnejše, imeli boste več časa za tisto, kar si vsi želimo: uživanje zunaj na svežem zraku.

    Spodaj je moj preizkušeni pomladni načrt: dovolj tekoč, da se ga lotite brez živčnega zloma, in dovolj konkreten, da se bo poznalo.

    1. Pomladno čiščenje vrta in okolice

    Po zimi je vrt kot predal s kabli – nič ni zares narobe, le vse je malo pomešano, pravega kabla pa nikakor ne moreš najti. Zato s prihodom pomladi na vrtu najprej pospravite, da sploh vidite, kaj imate, šele potem se boste lahko pametno odločili, kaj novega morate sploh še kupiti.

    Pri čiščenju se vedno najprej lotim velikih stvari, potem pa grem vedno bolj v detajle.

    Najprej poberem:

    • veje, ki jih je prinesel veter,
    • suho listje (predvsem iz kotov in ob robovih),
    • stare lonce, razpadle opore (se pravi vso tisto »mogoče bom pa še uporabil« plastiko).

     

    Potem se lotim poti in terase: hitro pometanje, po potrebi pranje z vodo. Če imate tlakovce, je pomlad idealen čas, da preverite, ali se je kje kaj posedlo ali razmajal robnik. In šele nato pride čas za fino urejanje vrta.

    2. Trata

    Trata je pogosto prva stvar, ki jo opazimo, ko stopimo pred hišo, in hitro pove, ali je okolica urejena ali pa je zima pustila svoj pečat. Spomladi so na trati največja težava plast odmrlih bilk, mahu in zbita tla.

    Zato takoj, ko je zemlja dovolj suha, da se ne lepi na čevlje, naredim tri stvari:

    • Najprej trato dobro pregrabljam, da iz nje odstranim staro, odmrlo plast trave in mahu. Cilj je, da površina spet dobi zrak in prostor za novo rast.
    • Prezračim (ročni prezračevalnik, vile ali prezračevalnik trate). S tem razrahljam tla in omogočim, da do korenin lažje pridejo zrak, voda in hranila.
    • Dognojim s spomladanskim gnojilom, ki trati po zimi pomaga pri ponovni rasti in hitrejšem zgoščanju.

     

    Če opazite gole lise, jih ne ignorirajte. Če jih zdaj dosejete in rahlo zasujete z zemljo, se bo trata hitro zapolnila in pozneje ne boste imeli praznih lis na zelenici. Ena izmed bolj priljubljenih idej v zadnjem času je tudi, da na taka območja posejete travniško cvetje in imate tako prave, čudovite in čebelam prijazne zaplate narave na vrtu.

    FOTO: Bauhaus
    FOTO: Bauhaus

    3. Gredice in zemlja

    Ko je pomlad že v teku, je največja napaka ta, da nas zanese v prehitevanje. Zemlja je lahko na površini videti suha, spodaj pa še vedno hladna in mokra. Zato raje najprej poskrbite za res dobre temelje; ne pozabite, zemlja je osnova vsega.

    Moj pristop je preprost:

    • rahlo rahljanje (ne vedno globoko prekopavanje – odvisno od tal),
    • kompost ali organsko gnojilo,
    • odstranitev plevela, še preden se razraste.

     

    Če je zemlja težka in glinena, dodam kompost in po potrebi malo peska za zračnost. Če je peščena, ji kompost pomaga zadržati vlago.

    Zdaj je tudi idealen čas, da razmislite, kaj boste sadili. Meni osebno prihrani ogromno živcev, če si vzamem 10 minut in napišem:

    • kaj želim imeti pri roki za kuhanje (zelišča),
    • kaj želim za barvo (cvetlice),
    • kaj želim za pridelek (zelenjava).

     

    Ne hitite. Samo setev in sadike prilagodite temperaturam in napovedi ter upoštevajte, da so močne slane spomladi še vedno zelo pogoste. Semena lahko sicer v začetku najprej posejete v lončke in jih ob napovedani slani premaknete noter ali pa sadike vzgojite kar v rastlinjaku.

    4. Terasa in balkon

    Vrt je čudovit, vendar največ časa na prostem običajno preživimo na terasi ali balkonu. Prav zato ta prostor najhitreje ustvari občutek urejenosti in prijetnega bivanja na prostem.

    Najprej naredim kratek pregled stanja:

    • preverim, ali je treba površino pomesti ali oprati,
    • pogledam, ali lesene dele čaka novo oljenje ali zaščitni premaz,
    • preverim stabilnost pohištva in po potrebi privijem vijake.

     

    Potem pa se lotim udobja. Tukaj ni treba komplicirati. Že nekaj premišljenih dodatkov lahko prostor hitro naredi bolj vabljiv:

    • svetloba (solarne lučke ali nežna osvetlitev za prijetne večere in senca za čez dan),
    • tekstil (udobne blazine ali lahka odeja za hladnejše večere bodo prostor naredile veliko udobnejši – če jih barvno kombinirate še z zasajenimi rožami, pa vas v poletju čaka prava pravljica),
    • zelenje (postavite lonce, korita in dišeče rastline, ki prostoru dodajo življenje in pripeljejo vrt ter naravo bližje vam, zelišča pa še bližje vaši kuhinji).

     

    In ko smo že pri udobju: kakovostno, lepo in predvsem praktično vrtno pohištvo so naložba v to, da boste na balkonu ali terasi dejansko posedali in se družili, ne pa šli tja samo obešat perila.

    FOTO: Bauhaus
    FOTO: Bauhaus

    5. Orodje in oprema

    Najneprijetnejši trenutek pomladi je, ko imate voljo, vreme je odlično, potem pa ugotovite, da nimate pravega orodja ali da je tisto iz lanske sezone že popolnoma uničeno.

    Zato vedno najprej naredim hiter pregled osnovne opreme:

    • kosilnica – preverim gorivo ali baterijo ter stanje rezila,
    • škarje za obrezovanje – ali so dovolj ostre za čiste reze,
    • vrtna cev in priključki – ali kje puščajo ali so poškodovani,
    • rokavice in drobni pripomočki – da so pripravljeni za novo sezono.

     

    Če je kaj za servis ali zamenjavo, je bolje to rešiti zdaj, ko ni gneče in panike.

    Urejanje okolice ni tekmovanje in ni treba, da je vse popolno. Dovolj je, da naredite nekaj pravih stvari v pravem vrstnem redu, in že boste imeli občutek, da imate stanje pod nadzorom.

    Moje pravilo je, da najprej ustvarim red, potem dodam lepoto. Ko je prostor čist in funkcionalen, je vse drugo užitek.

    Če pa potrebuješ še kaj za svoj vrt, teraso ali ureditev okolice, zbrano na enem mestu, nas obišči v Bauhausu (v poslovalnicah ali na spletu).

    Naročnik oglasne vsebine je Bauhaus

    Več iz teme

    vrtvrtnarjenjebalkonureditev okolicepromoBauhauspomladno čiščenjeTrataZemljaterasa
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Za umor nekdanje žene četrt stoletja zapora

    Iranec Mohamed Esmail Ovjfard jo je novembra 2024 pričakal na parkirišču brniškega letališča in jo brutalno umoril.
    Aleksander Brudar 24. 3. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
