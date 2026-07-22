Dnevni horoskop za četrtek, 23. julija 2026

Oven

Danes se vrača jasnost v komunikaciji in načrtovanju, zato je pravi trenutek, da ponovno odprete teme ali projekte, ki so v zadnjem času obstali. V poslovnem okolju izkoristite svojo naravno vodstveno energijo, saj so pred vami odlične priložnosti za dogovore in partnerstva, ki lahko dolgoročno okrepijo vašo kariero. Bodite odločni, a premišljeni pri podpisovanju pogodb.

Bik

Po obdobju razmišljanja in analiziranja prihaja dan, ko se lahko samozavestno izpostavite. V poslu bodite disciplinirani in praktični, saj so danes vaši argumenti močnejši in vas bodo sodelavci bolje slišali. Odprti pogovori prinašajo napredek, še posebej pri reševanju starih nesoglasij. Organiziran pristop vam bo prinesel priznanje.

Dvojčka

Vaša ustvarjalnost in komunikacijske spretnosti so danes v ospredju, zato boste v službi končno dobili priložnost, da izrazite svoje ideje in vodite pomembne projekte. Počutite se samozavestno in vaša pobuda bo opažena, kar lahko vodi do profesionalnih prebojev. Bodite odprti za sodelovanje in izmenjavo zamisli.

Rak

Dan prinaša olajšanje, saj boste končno lahko jasno izrazili svoje zamisli in želje v delovnem okolju. Osredotočite se na organizacijo in načrtovanje, ker vas bodo sodelavci opazili zaradi vaše zanesljivosti in premišljenosti. V ozadju vas podpira družina, kar dodatno krepi vašo samozavest pri poslovnih odločitvah.

Lev

Za vas se začenja obdobje, ko ste v središču pozornosti, zato to izkoristite! Vse, kar je bilo v zadnjih tednih na čakanju, se lahko danes premakne naprej. S svojo karizmo in samozavestjo boste prepričali tudi najzahtevnejše sogovornike, zato ne odlašajte s predstavitvijo novih projektov ali pobud.

Devica

Končno se sprošča napetost v komunikaciji in v službi boste lahko učinkovito predstavili svoje načrte. Svoje ideje strukturirajte in jih jasno predstavite sodelavcem ali nadrejenim, saj bodo vaše organizacijske sposobnosti nagrajene. Dan je primeren za urejanje financ in dolgoročnih poslovnih načrtov.

Tehtnica

Danes ste v središču pozornosti in vaša diplomatska narava bo prišla do izraza v poslovnih pogovorih ter skupinskih projektih. Če ste čakali na pravi trenutek za sklepanje dogovorov ali začetek novega sodelovanja, je zdaj idealen čas. Vaše vodstvene sposobnosti bodo opažene in nagrajene.

Škorpijon

Na poslovnem področju se vam odpira nova dinamika, zato je zdaj čas, da izstopite iz ozadja in pokažete svoje znanje ter izkušnje. S premišljenim pristopom in pozornostjo do podrobnosti boste dosegli več kot z izpostavljanjem. Bodite pozorni pri finančnih transakcijah in zaupajte svoji intuiciji.

Strelec

Danes so vaši pogledi in ideje še posebej cenjeni, zato ne oklevajte in jih delite s sodelavci ali nadrejenimi. Priložnosti za napredovanje ali širjenje vpliva v poslovnem okolju so na dosegu roke, še posebej če ste pripravljeni na sodelovanje ali učenje novih veščin. Odprta komunikacija prinaša uspeh.

Kozorog

Vaša vztrajnost in zanesljivost bosta danes opaženi, zato vas bodo nadrejeni nagradili za dosedanje delo ali vam ponudili nove izzive. Izkoristite priložnost za utrditev svojega položaja in dolgoročno načrtovanje. Dan je primeren za pogovore o napredovanju ali novih projektih, ki zahtevajo odgovornost.

Vodnar

Danes boste v poslovnem svetu deležni večje pozornosti, še posebej če ste pripravljeni na inovacije ali sodelovanje z različnimi skupinami. Vaše ideje bodo naletele na plodna tla, zato jih pogumno predstavite širši javnosti ali vodstvu. Mednarodne povezave ali izobraževanja so lahko izjemno koristna.

Ribi

Dan je idealen za tiste naloge, ki zahtevajo diskretnost, raziskovanje ali poglobljeno analizo. Svojo vrednost boste dokazali z natančnostjo in zanesljivostjo. Pri financah bodite previdni in se izogibajte tveganim naložbam. V poslovnih odnosih stavite na sočutje in iskrenost.

Za poslovni in karierni svet je današnji dan prelomnica, saj Merkurjev prehod v direktno gibanje prinaša konec zastojev v komunikaciji in načrtovanju, začetek obdobja Leva pa daje vsem znamenjem več samozavesti, poguma in želje po uspehu. Izkoristite to energijo za nove začetke, pogumne odločitve ter jasne poslovne korake!

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Pressdemocrat, Astroandcharm, Indiatimes, Almanac, Vice, Economictimes, Ask-oracle.