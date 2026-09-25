Ustanoviteljica Theranosa bo premeščena iz zapora v prehodni dom

Elizabeth Holmes, osramočena ustanoviteljica zagonskega podjetja za testiranje krvi Theranos, bo po poročanju britanskega Guardiana prihodnjega avgusta premeščena iz zapora z minimalnim varovanjem v prehodni dom. Leta 2022 je bila takrat 42-letna Holmesova obsojena na več kot 11 let zapora zaradi goljufanja vlagateljev v podjetje Theranos, pri čemer jih je oškodovala za več sto milijonov dolarjev; naloženo ji je bilo tudi plačilo odškodnine.

Podjetje je svojo tehnologijo lažno oglaševalo kot sposobno odkrivanja bolezni, vključno z nekaterimi vrstami raka, zgolj iz kapljic krvi, pridobljenih z vbodom v prst.

Zvezni urad za zapore (BOP) je žrtve Holmesove obvestil o načrtovani premestitvi v prehodni center v Austinu (v kraju Del Valle v Teksasu), poroča ameriška televizijska mreža ABC News. Poročanje ABC sta potrdila tudi časnik The New York Times in mreža NBC News.

Čeprav Holmesova prestaja kazen v zveznem zaporu v Bryanu v Teksasu, so ji zaporno kazen večkrat skrajšali. Ameriški okrožni sodnik Edward Davila je v sodnih dokumentih zapisal, da skrajšana kazen ne zmanjšuje teže njenega goljufivega ravnanja.

»Spremenjena kazen Holmesove še vedno predstavlja pravično sankcijo za njeno hudo kaznivo dejanje in služi kot opomnik, da bo pravici zadoščeno,« je po navedbah ABC News dejal Davila.

Iz zapora naj bi bila izpuščena februarja 2030, kažejo podatki urada BOP. ABC News še poroča, da namerava Holmesova po izpustitvi živeti v Austinu.

Holmesova je znova pritegnila pozornost javnosti kot osrednja oseba prihajajočega dokumentarnega filma komika Nathana Fielderja z naslovom You Can See Everything. Skrivnostni projekt spremlja Holmesovo in njenega partnerja Billyja Evansa v obdobju pred prestajanjem zaporne kazni in ob začetku njenega bivanja v zaporu.

Ustanoviteljica Theranosa Elizabeth Holmes (na arhivski fotografiji) kazen prestaja v zveznem zaporu v Bryanu v Teksasu. FOTO: Adrees Latif/Reuters

Maja letos je ameriški portal NPR poročal, da je Evans zbral milijone za novo zagonsko podjetje na področju medicinskega testiranja; ta novica je spodbudila ugibanja o načrtih Holmesove po prestani zaporni kazni.