V Avstriji našteli že 200 tarantel, so prisotne tudi v Sloveniji?

V Avstriji so od začetka septembra zabeležili več kot 200 opažanj tarantel, od tega so jih strokovnjaki potrdili 175. Največ so jih opazili na avstrijskem Štajerskem, sledita Spodnja Avstrija in Gradiščanska, poroča Euronews. Veliki pajki so jeseni še posebej dejavni, saj iščejo zavetje pred zimo, zato jih včasih najdejo tudi v garažah in stanovanjih.

Pojav ni povsem tuj niti Sloveniji. Južnorusko tarantelo (Lycosa singoriensis) so namreč že našli tudi pri nas, vendar gre za zelo redko vrsto. To je za Slovenske novice septembra razložil Rok Kostanjšek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Po njegovih besedah se vrsta postopoma širi proti zahodu Evrope.

V Avstriji so v zadnjih mesecih opažali dve vrsti: južnorusko in črnotrebušno tarantelo (Hogna radiata). Obe spadata v družino volčjih pajkov, ne med velike tropske ptičje pajke, ki si jih običajno predstavljamo ob omembi tarantel.

Da se njihova razširjenost lahko spreminja, kaže tudi raziskava iz leta 2025, ki je spremljala pojavljanje južnoruske tarantele na Češkem. Raziskovalci so ugotovili, da se je vrsta po več desetletjih redkih opažanj ponovno začela pojavljati pogosteje. Kot enega od možnih razlogov so izpostavili vse toplejša in bolj suha poletja.

Čeprav so zaradi velikosti lahko videti zastrašujoče, za človeka praviloma niso nevarne. Ugriznejo lahko, če se počutijo ogrožene, vendar so posledice običajno omejene na bolečino, rdečino in oteklino. Če zaidejo v stanovanje, jih je najbolje previdno ujeti in odnesti na prosto.