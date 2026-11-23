V bližini turške prestolnice poteka obširen lov na veliko žival, predvidoma leva, ki se domnevno potika po gozdnatem območju severno od Carigrada, poroča Reuters.

Osebje policijske postaje Zekeriyakoy, območja z več narodnimi parki na zahodni strani Bosporske ožine nedaleč od Carigrada, je na nadzornih kamerah opazilo »žival, ki spominja na leva«.

Turška televizija je objavila posnetek termografske kamere na katerem je vidna žival, morda velika mačka, ki hodi skozi gozd. Okoliške prebivalce so opozorili na nevarnost, so sporočili.

Na kraj so poslali skupine opremljene s termografskimi kamerami, ki so nadaljujejo z iskanjem. Kraj kjer se nahaja žival so našli, skupina, ki vključuje tudi specializirane veterinanje, pa jo še vedno poskuša ujeti, poroča upravitelj narodnega parka.