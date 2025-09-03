V čevlje Anne Wintour stopa hči ameriške igralke in francoskega režiserja

Devetintridesetletna Chloe Malle, ki trenutno ureja Vogue.com, bo prevzela vlogo vodje uredniške vsebine ameriškega Vogua, je na spletni strani sporočila revija. Chloe Malle je leta 2022 postala tudi glas Vogua – kot sovoditeljica edinega aktualnega podkasta revije The Run-Through with Vogue skupaj s Chiomo Nnadi, vodjo uredniške vsebine britanskega Vogua.

Čeprav se je Anna Wintour odpovedala vlogi glavne urednice revije, bo ostala globalna uredniška direktorica Vogua ter globalna glavna direktorica vsebin pri Condé Nastu, kjer nadzoruje naslove, kot so GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit in Teen Vogue. Chloe Malle bo prevzela vsakodnevno vodenje ameriškega Vogua v tiskani in digitalni obliki, a bo neposredno poročala Anni Wintour. »Moda in mediji se razvijajo z neverjetno hitrostjo in navdušena sem, da sem lahko del tega,« je povedala Chloe Malle za Vogue. »Prav tako se počutim izjemno privilegirano, da imam Anno še vedno ob sebi kot mentorico.«

V trenutku sprememb, tako znotraj mode kot zunaj nje, mora Vogue ostati nosilec standardov in vodja, ki premika meje, je zapisala Anna Wintour. »Chloe je večkrat dokazala, da zna najti ravnovesje med dolgo, edinstveno zgodovino ameriškega Vogua in njegovo prihodnostjo. Navdušena sem, da bom še naprej sodelovala z njo – kot njena mentorica, a tudi kot njena učenka –, medtem ko bo vodila nas in naše občinstvo tja, kjer še nismo bili.«

Urednica revije Vogue Anna Wintour. FOTO: Reuters

Zvesta svojemu slogu

Chloe Malle, rojena 8. novembra 1985, je hči igralke Candice Bergen in francoskega režiserja Louisa Malleja. Odraščala je v Los Angelesu, kjer je njena mama igrala v sitcomu Murphy Brown. Leta 2000 se je družina preselila nazaj v New York. Študirala je primerjalno književnost in pisanje na univerzi Brown, kjer je urejala študentski časopis, izobrazbo pa pridobila na univerzi Brown in na študijski izmenjavi na Sorboni v Parizu.

Pri reviji Vogue je začela leta 2011 in nato do leta 2023 napredovala do spletne urednice Vogua, pod njenim vodstvom se je promet spletne strani podvojil, uvajala je tudi digitalne projekte, kot so Dogue (posebna izdaja s psi slavnih) in Vogue Vintage Guide.

Je tudi avtorica ključnih intervjujev, recimo intervju z Lauren Sánchez pred njeno poroko z Jeffom Bezosom, sodelovala je pri Met Gala ter posebnih izdajah revije.

Čeprav stopa v zelo prepoznavne čevlje Anne Wintour, ostaja zvesta svojemu slogu: dostopna, ustvarjalna in z občutkom za nove bralne navade. »Moda in mediji se razvijajo z bliskovito hitrostjo – navdušena sem, da sem lahko del tega,« pravi Chloe Malle.

Ko ne vodi modnega imperija, se posveča družini: možu Grahamu in dvema hčerama. Njene korenine povezujejo Hollywood, francoski art film in digitalno prihodnost – kombinacija, ki obljublja svežo dobo ameriškega Vogua.