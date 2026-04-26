Kaj smo v Delu pisali ob jedrski nesreči v Černobilu

O nesreči v jedrski elektrarni v Černobilu smo v Delu prvič pisali v torek, 29. aprila 1986, ko so sovjetske oblasti javno priznale, da je nastala poškodba na reaktorju. Dan kasneje so sledili analize in odzivi z vsega sveta, ki so jih povzemali naši dopisniki. Pozorno smo spremljali tudi poročila o smeri vetra, ki je prenašal sevanje po celini.

Številne zahodne države so protestirale proti sovjetskim oblastem, da niso bile pravočasno obveščene o nesreči. Delov takratni dopisnik iz Bruslja Dušan Snoj je poročal: »Tukajšnji izvedenci predvidevajo, da utegne povečana radioaktivnost resno groziti tudi Kijevu. Domnevajo, da bodo območja, na katera so padli radioaktivni delci, nevarna še nekaj desetletij. Eno od vprašanj, ki si jih postavljajo, je, koliko radioaktivni oblak ogroža poljske in živinorejske pridelke. Menijo sicer, da bo treba spremljati in analizirati vzorce mleka iz Skandinavije, vendar ne pričakujejo 'resnejših posledic'.«

Tudi v Sloveniji so svarili pred pitjem svežega mleka in preživljanjem časa na prostem, predvsem za otroke in nosečnice.

V isti izdaji časopisa 30. aprila 1986 je Anton Rupnik iz ruske prestolnice poročal o odzivu sovjetskih oblasti na jedrski dogodek. »Strokovni komentarji v Moskvi podčrtujejo dejstvo, da je poškodbo jedrskega reaktorja povzročil 'zunanji mehanični udarec' in da ni nastala zaradi nesolidne izdelave ali konstrukcijskih napak,« je zapisal, resnica o pravem vzroku in razsežnosti jedrske nesreče pa bo na dan prišla mnogo kasneje.

Sveža živila so ostajala, zunaj mesto duhov

O nesreči smo ponovno pisali po prvomajskih praznikih. »Največ radioaktivnih snovi v deževnici oziroma v zemlji je v Ljubljanski kotlini in na Gorenjskem. Onesnaženost zraka je po različnih krajih Slovenije precej različna. Povsod je daleč pod dopustno mejo, vendar pa so strokovnjaki vseeno svetovali, naj bi v času, ko je bilo onesnaževanje največje, nosečnice in majhni otroci raje ostajali v zaprtih prostorih,« smo poročali 3. maja, teden po nesreči. Strokovnjaki so prav tako odsvetovali uživanje neoprane zelenjave, pašnjo živine in pitje svežega mleka. Podobne ukrepe so sprejeli tudi na Hrvaškem, Poljskem in v Zvezni republiki Nemčiji.

Na radioaktivno sevanje so testirali številna živila, predvsem sveže mleko in zelenjavo. FOTO: Srđan Živulović

Delov tržaški dopisnik Miro Poč je v ponedeljek, 5. maja, poročal, da so v Italiji »za 15 dni prepovedali prodajo vsakršne listnate zelenjave in uporabo svežega mleka v bolnišnicah, vrtcih in menzah, prav tako pa so prepovedali uvoz sveže zelenjave in živine iz tujine (tudi iz Jugoslavije)«. Čeprav se je radioaktivnost v zraku zmanjševala, je na Hrvaškem ponoči močno deževalo, zaradi česar se je radioaktivnost znova začasno povečala.

»Republiški komite za zdravje in socialno politiko SR Srbije pa je sporočil, da so današnja merjenja pokazala, da je zastrupljenost zemlje z radioaktivnimi snovmi povprečno 85 mikrorentgenov na uro, kar je 35 odstotkov manj kot 1. maja,« pa je poročal naš dopisnik iz Beograda Ivo Vidic. Zelenjava, predvsem solata, je na tržnicah ostajala, večino so morali zavreči, čeprav so jo ponekod znižali z 80 na zgolj dva dinarja, saj je prebivalstvo svarila strokovnjakov vzelo skrajno resno. Na trgovinskih policah je zmanjkalo tudi mleka v tetrapaku, središča mest pa so bila skoraj prazna, je o stanju v Srbiji še poročal Vidic.

V Avstriji so ljudje ponekod pokupili vse zaščitne maske, v južnih predelih države pa so ptice začele seliti svoja gnezda v sredino drevesnih krošenj, saj naj bi zaznale povečano radiacijo. »Zahodnonemška javnost je zelo vznemirjena. /.../ Ljudje brezglavo kupujejo jodove tablete, se zanimajo za smeri vetrov, iščejo pojasnila glede prehrane, varstvo otrok,« je iz ZRN 5. maja poročal Božidar Pahor.

Luknja na strehi četrtega bloka, Sovjetska zveza pa molčala

Bralci našega časopisa so se dober teden po nesreči v Černobilu lahko razveselili ob naslovu Življenje po vsej državi se umirja, radioaktivnost se zmanjšuje iz dneva v dan. Na tržnice in v trgovine so se pri nas povečini vrnili neoporečni izdelki, od mleka in mlečnih izdelkov do zelenjave, čeprav so nekateri ukrepi ostajali. »Preplah zaradi radioaktivnosti se je že polegel, proizvodnja in prodaja potekata nemoteno, čeprav se najbolj črnogledi še zmeraj izogibajo nakupu svežega mleka in zelenjave,« so dogajanje v Ljubljani povzeli naši novinarji.

Sovjetska zveza se je deset dni po nesreči še naprej zavijala v molk. »Po moskovski televiziji so sinoči pokazali posnetek iz helikopterja; videti je bilo veliko luknjo na strehi četrtega bloka, kjer se je zgodila nesreča. Obveščeni domači viri so potrdili, da gre za 'kemično eksplozijo', ki je povzročila mehanično poškodbo reaktorja,« smo poročali, a sovjetske oblasti podatka, ali so poškodovani reaktor pogasili, niso razkrile.

Delo komisije bi utegnilo trajati še šest mesecev, so ocenili strokovnjaki, predvsem ob dejstvu, da je reaktor po neuradnih informacijah še naprej bruhal radioaktivne delce, požar pa so z roboti gasili od daleč.