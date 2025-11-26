V največjem mestu na svetu prepovedali hranjenje s psi, mačkami in netopirji

V indonezijski prestolnici Džakarta, ki je s 42 milijoni prebivalcev postala največje mesto na svetu, bodo prepovedali prodajo in uživanje mesa psov, mačk in netopirjev. Guverner mesta se je za to odločil po vztrajnem lobiranju borcev za zaščito živali, po lastnih trditvah pa v prizadevanjih za omejitev širjenja stekline, ki naj bi jo prenašale te živali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner indonezijske prestolnice Pramono Anung je na družbenih omrežjih v torek sporočil, da je podpisal ustrezen odlok. Uveljavili ga bodo čez pol leta, ko bo minilo prehodno obdobje. Za kršitelje predvideva kazni od pisnih opozoril do odvzema poslovne licence.

Tovornjak s psi namenjenimi v klavnico v Džakarti. FOTO: Daffa Ramya Kanzuddin/AFP

Guverner je pojasnil, da bo prepoved prodaje veljala za »žive živali, njihovo meso ter druge surove ali predelane proizvode«, namenjene za prehrano ljudi.

Indonezija sicer sodi v peščico držav, kjer je še vedno dovoljena prodaja mesa psov in mačk. Kampanje proti tej praksi so v Indoneziji pridobile na veljavi, saj so nekatera mesta v zadnjih letih na lokalni ravni že uvedla prepovedi trgovanja z njim.

Borci za pravice živali so odločitev guvernerja Džakarte pozdravili kot korak v pravo smer. Izpostavili so, da je ta politika v skladu z ustavnim mandatom, katerega cilj je zaščita vseh Indonezijcev in sprememba Indonezije v pravično in civilizirano državo.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je sicer v Indoneziji za posledicami stekline umrlo 25 ljudi.

V večinsko muslimanski državi veljajo psi na splošno za nečiste živali in so zato le redko hišni ljubljenčki, medtem ko za nekatere njihovo meso še vedno velja za specialiteto. Še vedno ga uživajo tudi v nekaterih drugih azijskih državah, še poroča AFP.