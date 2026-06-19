V francoski knjižnici našli Mozartov rokopis

Glasbeniki bodo ta konec tedna prvič javno zaigrali skladbo za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal pri 22 letih, ko je poučeval francosko učenko, poroča AFP. Koncert bodo izvedli v francoski nacionalni knjižnici, kjer je konservator na oddelku za glasbo François-Pierre Goy odkril Mozartov rokopis.

Ko je Goy tik pred upokojitvijo preučeval kup anonimnih rokopisov, je našel nepričakovano dragocenost. »Nikoli si ne bi mogel predstavljati, kaj bom odkril,« je povedal za AFP.

Avstrijski genij je učenki Marie-Louise-Philippine de Bonnieres de Guines od maja do julija 1778 v zvezek s 44 stranmi napisal več kot deset vaj in sedem skladb za flavto in harfo. De Bonnieres de Guinesova je bila odlična harfistka, njen oče vojvoda Guinesa pa je bil priznan flavtist.

»Nekaj tednov prej sem si slučajno ogledoval Mozartov učni material,« je dejal Goy. V rokopisu je prepoznal podobnosti, vključno z »violinskimi ključi, ki so precej okrogli in nekoliko nagnjeni naprej«, basovski ključi pa so obrnjeni v nasprotno smer in ne tako, kot jih navadno zapisujejo v Franciji.

Mozartov rokopis so iz doma vojvode ukradli med francosko revolucijo. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Najdeni rokopis so primerjali z drugimi deli, ki jih je skladatelj napisal na roke, s francoskim papirjem in žigi na zvezku, ki so se ujemali s francosko kopijo Mozartovega Koncerta za flavto in harfo, ki ga je financiral vojvoda Guinesa. Direktor mednarodne organizacije Fundacija Mozarteum s sedežem v Avstriji Armin Brinzing je aprila potrdil istovetnost dokumenta.

Mozartov zadnji obisk Pariza

Rokopis je del dveh svežnjev not, ki so jih leta 1794 med francosko revolucijo zaplenili na domu vojvode Guinesa. Rokopisi so končali v arhivu francoske nacionalne knjižnice.

Tovrstne najdbe tako slavnih skladateljev so skoraj nezaslišane, meni direktor glasbenega oddelka francoske nacionalne knjižnice Mathias Auclair. Leta 2012 je sicer v Avstriji nekdo pri pospravljanju podstrešja našel note za klavirski koncert, ki ga je Mozart napisal v starosti 11 let. Auclair je dejal, da so najdene skladbe posebno v veselje flavtistom in harfistom, saj imajo na razpolago precej manj glasbenih del.

Mozartov rokopis na ogled v francoski nacionalni knjižnici. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Predsednik francoske nacionalne knjižnice Gilles Pecout je za AFP povedal, da na novo odkrite skladbe prikazujejo Mozarta kot mladega učitelja in opisujejo njegovo zadnje bivanje v Parizu leta 1778, o katerem pa ni veliko znanega.