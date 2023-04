V hipu do sveže prenove doma: to so trendi te pomladi

Naj vaš dom to pomlad zadiha v čisto novem stilskem ritmu. Za to ne potrebujete velikega proračuna ali pomoči arhitekta. Hitro prenovo lahko pričarate že s kančkom ustvarjalnosti. Čas je torej, da se posvetite detajlom.

Veliko stilsko spremembo boste dosegli na primer že, če boste zamenjali osnovne dekorativne elemente, kot so preproge, blazine in zavese. Če jih boste stilsko dopolnili še s kakšno novo svetilko, vazami in okvirji za slike, pa bo prenova še bolj izpopolnjena. Seveda pa lahko greste še nekoliko dlje: pobarvajte kakšno steno v sobi ali jo popestrite z modnimi tapetami v slogu večne romantike. In če boste že ravno v akciji, lahko svoj interier popestrite s kakšnim »novim« retro kosom pohištva.

Kakšni so trendi letošnje sezone

Da boste lažje opravili s stilsko preobrazbo svojega doma, smo za vas pripravili še nekaj navdiha.

FOTO: Depositphotos

Rdeča nit letošnje dekoracije še vedno črpa navdih iz preteklosti. Če boste v svoj domači interier prepletali sodoben dizajn s tistim iz 70. ali 80. let prejšnjega stoletja, boste nedvomno na pravi poti.

FOTO: Depositphotos

Tudi v notranjem opremljanju ostajamo zvesti naravi: izberite naravne materiale in tudi svojo barvno paleto prilagodite barvam iz zunanjosti.

FOTO: Depositphotos

Subtilna rustikalnost tudi v mestu: poiščite rustikalno oziroma podeželske vzorce in jih subtilno vključite v mestno življenje.

FOTO: Depositphotos

Tudi ekstravaganca v notranjem dekorju še vedno dopušča veliko prostora domišljiji. Tako lahko kombinirate tople in izrazite tone ter jih dopolnite z orientalskimi. Takoj boste pričarali nekoliko bolj bohemski slog.

Ne samo stilsko izpopolnjen – naj bo tudi svež in čist

Ste našli svoj najljubši slog? Zdaj je napočil čas še za en zelo pomemben korak. Če želite, da bo vaš dom vedno kot s kakšne fotografije z Instagrama, potrebujete še »pomočnika«, ki vam bo omogočil, da bodo vsi vaši prostori vedno brezhibno posesani. In kar je najpomembneje: to boste dosegli brez truda in slabe volje.

Predstavljamo vam ultimativnega pomočnika, ki bo naredil nepredstavljivo in sesanje spremenil v prvovrstno zabavo: ročni sesalnik Triflex HX2.

Gre za izjemno zmogljiv brezžični sesalnik vrhunske nemške blagovne znamke Miele. Zagotavlja neskončno moč sesanja brez kabla in to je nedvomno njegova glavna prednost, saj se boste končno znebili muk, ki jih prinaša klasični sesalnik na elektriko: iskanje električnih vtičnic v različnih sobah in neprestano zatikanje kabla ob pohištvo.

Triflex HX2 je na voljo z različno opremo – tako zlahka najdete brezžični ročni sesalnik, ki najbolj ustreza vašim potrebam pri čiščenju in dosega odlične rezultate.Foto Miele

Triflex HX2 deluje na akumulator, je bolj prilagodljiv in z njim boste lažje drveli po stanovanju. Odlikuje ga tudi izjemna moč in inovativni dizajn 3 v 1. Sesanje bo resnično postalo otročje lahko. In ne nazadnje: brez omejitve s časom. Opremljen je namreč z zamenljivim litij-ionskim akumulatorjem Varta, ki zagotavlja dolgo brezskrbno sesanje do 60 minut1. Tudi če boste potrebovali več časa, ne boste imeli težav, saj boste imeli na voljo dodatni akumulator in polnilno enoto. Tako boste čas delovanja sesalnika podvojili na do 120 minut.2

Patentirani Mielejev dizajn 3 v 13 se bo vedno prilagodil vašim potrebam pri čiščenju in tako omogočal, da boste brez truda odstranili ves prah in umazanijo. V načinu za doseg brez kabla boste dosegli še najbolj oddaljene kotičke. V načinu za kompaktnost s solo enoto PowerUnit boste posesali drobtine s kavča in prah z avtomobilskih sedežev. V načinu za udobje pa boste sesali večje površine.

In kako boste dejansko resnično zadihali? Tako, da boste uživali v 99,999-odstotni učinkovitosti filtriranja. Filter HEPA Lifetime zadrži tudi najmanjše delce prahu.4 Obenem iz zraka odstrani alergene in viruse ter tako prispeva k higieni zraka v bivalnem okolju.

Ko boste prijeli v roke vrhunski Triflex HX2, se vam bo odprl popolnoma nov svet, predvsem pa boste spoznali novo strategijo sesanja. Ker je tako praktičen in fleksibilen, ga boste z veseljem vzeli v roke sproti, ko boste zagledali kakšno smet na tleh. Na hitro boste tako zelo učinkovito posesali in ves teden vzdrževali popolno podobo bivalnega okolja. Vaš dom bo ne samo stilsko izpopolnjen, ampak tudi vedno brezhibno čist.

1 Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače Multi Floor XXL.

2 Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače Multi Floor XXL in pri uporabi dveh akumulatorjev.

3 Patent: DE 10 2016 105 475 B4.

4 Velja za izbrane modele po EN 1822/2011 in IEC 62885-4.

Naročnik oglasne vsebine je Miele