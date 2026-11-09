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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    V idilični vasici Obrh stoji destilarna in čokoladnica Berryshka.

    Njena zgodovina sega v leto 1950, danes pa tu aktivno ustvarja že tretja generacija družine Kenda. Govorili smo z mojstrom destilacije in lastnikom Samom Kendo.
    FOTO: Rok Deželak
    Galerija
    FOTO: Rok Deželak
    Promo Delo
    9. 11. 2026 | 14:16
    8:03
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    Destilarna in čokoladnica Berryshka je mednarodno nagrajeno družinsko podjetje, ki proizvaja eterično olje, alkoholne pijače in čokoladne izdelke. Kot prvi Slovenci ste predstavili london dry gin, edini proizvajate staran brinjevec, danes pa ste gotovo najbolj ponosni na prvi slovenski viski, ki je izdelan izključno iz slovenskih sestavin. Od kod črpate ideje?

    V destilarni in čokoladnici Berryshka že več kot trideset let gradimo zgodbo na družinski tradiciji, znanju, raziskovanju okusov in nenehnem razvoju receptur.

    Za našimi izdelki ne stojijo velike proizvodne hale ali mednarodne korporacije, temveč pridne roke, dolgoletne izkušnje in neštete ure skrbnega ročnega ustvarjanja. V vsaki steklenici je del družinske zgodbe, košček Dolenjske in s tem del Slovenije, od koder  črpamo osnovne ideje.

    Ideja o staranem brinjevcu na primer je prišla iz modifikacije tradicionalne slovenske pijače. Klasični brinjevec, kot ga poznamo vsi, smo popeljali korak dlje. S preizkušanjem in »igro« smo ustvarili izdelek, na katerega smo zelo ponosni. Brinjevec staramo v hrastovih sodih tri leta in v tem času mu les podari posebno aromo in jantarno barvo. Lahko bi rekli, da zasije v novi, zlati luči. 

    Vaši izdelki pa niso le inovativni, temveč je njihovo kakovost prepoznala tudi tujina. Nam lahko poveste več o tem?

    FOTO: Berryshka
    FOTO: Berryshka

    Seveda. Že od vsega začetka so bili naši izdelki nagrajeni na mednarodni ravni za kakovost: vse od Londona do San Francisca. Letos smo na tekmovanju Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC), enem največjih in najuglednejših ocenjevanj žganih pijač v Aziji, prejeli kar šest priznanj.

    Med več kot 800 prijavljenimi vzorci je več kot 200 priznanih strokovnjakov žgane pijače ocenjevalo popolnoma »slepo«, torej brez kakršnih koli podatkov o proizvajalcu, državi izvora ali ugledu blagovne znamke. Pri ocenjevanju so se osredotočili na aromo, harmonijo, okus, pookus (finish) in celostni vtis. Rezultati veljajo za izjemno cenjene v svetovni industriji žganih pijač, kljub močni mednarodni konkurenci pa smo dosegli izjemen uspeh: Purfl Blue Gin je prejel zlato medaljo, Gin 'N Berry Gin in Berryshka Whisky sta osvojila srebrni medalji, London Dry Gin in BIO Brinjevec sta prejela bronasti medalji za kakovost. Poleg tega je Berryshka Single Malt Whisky prejel še posebno priznanje za najboljši dizajn.

    Kaj pomenijo prejeta priznanja takšni družinski destilarni, kot je vaša? Verjetno gre za veliko, svetovno konkurenco, v kateri se Slovenci težko prebijemo iz množice.

    Prejeta priznanja nam pomenijo izjemno veliko, saj potrjujejo, da lahko tudi družinsko podjetje iz Slovenije s predanostjo, kakovostjo in vztrajnostjo dosega vrhunske mednarodne rezultate. Lahko bi rekli: Trdo delo gradi prihodnost, družinska tradicija pa daje korenine.

    O družinski dediščini in tradiciji je pri vas veliko slišati. Omenili ste, da ustvarja že tretja generacija?

    FOTO: Berryshka
    FOTO: Berryshka

    Tako je. Iskreno sem hvaležen svojemu očetu, Jožetu Kendi, ki je podprl idejo o destilarni in čokoladnici Berryshka. S svojim znanjem in idejami je pomembno vplival na razvoj naše destilarne, obenem pa me je ob ključnih trenutkih podpiral, da sem svoje ideje razvijal in jih nadgrajeval. Sčasoma se je celotni zgodbi pridružila tudi moja sestra Zdenka, ki ustvarja kot mojstrica čokolade.

    V veselje in ponos mi je opazovati, da je tudi naša nova, tretja generacija polna zagona in idej, ki se že odražajo kot odlične. Prav to medsebojno sodelovanje je, podprto z dolgoletnimi izkušnjami in ljubeznijo do ustvarjanja, oblikovalo edinstveno paleto izdelkov Berryshka. Sledimo najnovejšim trendom na področju žganih pijač, likerjev in čokolad ter raziskujemo in odkrivamo nove okuse in drzne kombinacije. Lahko bi rekli, da nam ni nikoli dolgčas!

    Torej že načrtujete nov izdelek, ki ga boste predstavili svojim kupcem?

    Res je, pripravljamo kar tri nove produkte, ki bodo pomembno vplivali na nabor izdelkov Berryshka. Trendi v naši panogi zahtevajo proaktivnost in takšni želimo biti tudi mi – v koraku s časom.

    Kje pa lahko najdemo vaše izdelke?

    Izdelke lahko najdete na policah trgovskih centrov, vrtnarij in cvetličarn ter v naših lastnih trgovinah v Ivančni Gorici in Obrhu. Iz udobja domačega naslanjača lahko vse izdelke naročite na naši spletni strani in kurir jih do vas dostavi že naslednji dan.

    Kaj pa naši bralci, kdaj in kje vas lahko obiščejo in spoznajo? 

    FOTO: Berryshka
    FOTO: Berryshka

    Oh, saj veste, da smo Dolenjci znani po svoji gostoljubnosti (smeh).

    Vsekakor bomo bralk in bralcev veseli na obisku v Obrhu pri Dolenjskih Toplicah, kjer sta destilarna in čokoladnica. Tu potekajo vodeni ogledi z degustacijo, v okviru katerih gostom predstavimo našo zgodovino, izdelavo produktov in pokažemo prostore destilarne. Na koncu jih popeljemo v čokoladnico, kjer opazujejo mojstrico pri ustvarjanju, ogled pa zaključimo z degustacijo izdelkov.

    Od petka do nedelje je odprta tudi kavarna, kjer so na voljo domače tortice, raznoliki koktajli iz lastnih receptur ter nasploh nekaj za vsak okus.

    Sliši se odlično – tako, za vsakogar.

    Ja, trudimo se biti čim bolj vsestranski in vključujoči. Tako je obisk naše destilarne primeren za vse: za pare, družine, manjše skupine, pa tudi za večje, zaključene družbe. Smo ponosni nosilec znaka »Dostopna doživetja Dolenjske«, pogosto nas obiščejo tudi šole, društva in skupine, del naše ponudbe aktivno razvijamo v smeri trajnostnega turizma, poznavalce pa sprejmem na poseben vodeni ogled »Master distiller«.

    Na katero področje pa se najbolj aktivno usmerjate v tem obdobju?

    FOTO: Berryshka
    FOTO: Berryshka
    Ker se bliža konec leta, sta trenutno najbolj aktualni dve področji – oskrba strank s poslovnimi darili in izvedba zaključnih druženj oziroma timbildingov.

    Na področju poslovnih daril smo zanimivi, ker ponujamo pester nabor izdelkov, ki jih lahko personaliziramo oziroma prilagodimo po željah naročnika. Poleg tega opažamo trend, da Slovenci podarjamo manjši, a kakovostnejši, bolj premišljen izbor daril, kar nas veseli.

    Na področju zaključenih druženj pa je pestro, saj pri nas uživajo tudi tisti, ki si želijo posebnega doživetja z delavnicami in aktivnostmi za timbilding.

    No, pa seveda redno delo, jesen in zima sta glavni čas za predelavo brinja in kuhanje novih zalog v destilarni, dela v polnilnici prav tako ne zmanjka, nasploh pa je oskrba rednih strank ključna vse dni v letu.

    Sliši se odlično! Iskrene čestitke za dosedanje uspehe in veliko sreče v prihodnje!

    Iskrena hvala. Tudi vam in vašim bralkam in bralcem želim v imenu celotne ekipe destilarne in čokoladnice Berryshka srečno in uspešno ter se vidimo pri nas!

    Naročnik oglasne vsebine je Berryshka

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